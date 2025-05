Imagem Peregrina visita São Paulo e Minas Gerais

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita São José do Rio Preto, em São Paulo, e Iturama, em Minas Gerais, no período de 13 a 18 de maio, para uma série de programações religiosas nas cidades, incluindo a visita à comunidade católica Mar a Dentro. Durante seis dias, os devotos de Nossa Senhora poderão participar de uma extensa programação religiosa com missas, visitas a paróquias e uma pequena procissão alusiva ao Círio de Nazaré. “Como já ocorre há alguns anos, a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré será acolhida com muita devoção e amor e, seguindo a peregrinação de levar nosso Círio de Nazaré para todo o Brasil”, afirmou Antônio Sousa, coordenador do Círio 20253.

A Comunidade Mar a Dentro conta com duas casas no Pará, uma localizada em Belém e outra na Ilha de Outeiro, com grande atuação em diversos eventos do Círio ao longo do ano. A comunidade promove um trabalho de evangelização, em conjunto com a Diretoria da Festa. Esse trabalho ocorre durante todo o ano na formação dos dirigentes de peregrinação (responsáveis pelos grupos de preparação e de novena).

No mês de outubro acontece um encontro de formação que reúne cerca de 800 jovens evangelizadores. No dia da Trasladação (sábado anterior ao Círio), estes jovens evangelizam outros jovens, que seguem a imagem de Nossa Senhora puxando a corda da Trasladação. Durante os quinze dias que seguem a grande procissão do Círio, acontece o Círio Musical que são shows católicos, missas e outras atividades, e durante esse tempo também trabalham na evangelização de jovens e adultos que participam desses eventos.

PROGRAMAÇÃO:

13/05 – Terça-feira

9h – Acolhida no aeroporto de São José do Rio Preto

19h – Missa na Paróquia São Pedro e São Paulo

14/05 – Quarta-feira

19h30 – Missa na Paróquia Menino Jesus de Praga

15/05 – Quinta-feira

19h30 – Missa na Basílica Nossa Senhora Aparecida

16/05 – Sexta-feira

Visita ao Santuário de adoração permanente ao Santíssimo Sacramento e de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, em Iturama – MG.

17/05 – Sábado

9h – Visita na Koinonia São Miguel Arcanjo, em São José do Rio Preto – SP.

10h – Visita a casa São João de Deus, do projeto Comunhão e Vida

17h – Momento mariano com os jovens

18h15 – Mini Círio, saindo da Comunidade Mar a Dentro até a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

19h – Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

20h30 – Vigília de oração até 7h na comunidade Mar a Dentro

18/05 – Domingo

7h30 – Missa na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, em São José do Rio Preto – SP.

10h – Missa na Paróquia Nossa Senhora do Brasil

12h – Tarde mariana na comunidade Mar a Dentro

15h – Oração do cenáculo

16h – Momento de consagração a Nossa Senhora de Nazaré

17h15 – Procissão em carreata da comunidade Mar a Dentro para a Catedral São José.

18h – Missa na Catedral São José

19h30 – Missa na comunidade Mar a Dentro

19/05 – Segunda-feira

Retorno para Belém

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Texto: Rosana Pinto – ASCOM DFNImagens: DFN