Pararraiá 2025 abre vendas para áreas exclusivas; veja valores e programação completa

O Pararraiá São João da Amazônia 2025 promete ser o maior arraial do Norte do Brasil e já começou com tudo: a partir desta segunda-feira (12), estão abertas as vendas das áreas Premium e Camarotes para quem quiser curtir a festa com mais conforto e exclusividade.

O evento acontece de 12 a 15 de junho, sempre a partir das 18h, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A pista será gratuita, com estrutura montada para receber milhares de pessoas e uma programação que mistura tradição e grandes nomes da música nacional e paraense.

Ingressos e valores:

Pista: Gratuita

Área Premium (4 dias): R$ 320

Área Premium (por dia): R$ 100

Camarotes (para 20 pessoas – 4 dias): vendas via WhatsApp:

(91) 98152-4202 / (91) 99215-0444

As vendas são feitas exclusivamente pelo site: www.brasilticket.com.br

O que esperar?

Além dos 17 shows confirmados, o público poderá curtir:

Espaço temático junino

Apresentações de quadrilhas paraenses

Comidas típicas

Feira de empreendedorismo

Área kids e atrações para toda a família

Tudo isso com o melhor do forró, sertanejo, piseiro, tecnobrega e calypso — uma mistura de ritmos que é a cara do Pará.

Line-up oficial do Pararraiá 2025:

12 de junho:

Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Carabão e Os Caras do Arrocha

13 de junho:

Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão

14 de junho:

Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado e Lendário Rubi

15 de junho:

Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma

O evento é uma realização da Show Bis e Roma Eventos, com apoio do Governo do Pará, Ministério do Turismo, Sesc e patrocínio da 7k.

Imagem: Agência Pará