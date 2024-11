Incêndio na Ilha João Pilatos: Prefeitura de Ananindeua realiza ação de fiscalização e leva serviços aos moradores da região

Na última semana, as comunidades da Ilha João Pilatos enfrentaram incêndios devastadores que atingiram extensas áreas da Nova Esperança e da Bela Vista. O fogo se alastrou rapidamente pela ilha, favorecido pelas condições climáticas secas que permitiram sua rápida propagação. Em resposta à emergência, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) deslocou equipes ao local para avaliar os danos à vegetação e investigar a origem do incêndio, além de identificar possíveis responsáveis.

Após uma análise preliminar dos estragos e das dificuldades enfrentadas pela população local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que ameaçavam não apenas as áreas verdes, mas também as residências das comunidades. A atuação eficiente do Comando Geral e do 3° GBM foi fundamental no combate às chamas e no suporte ao transporte logístico dos agentes municipais que atuaram na região.

No último sábado, 09, a Prefeitura de Ananindeua, por meio do Gabinete de Gestão Integrada do Município (GGIM), em colaboração com diversas secretarias municipais e o Corpo de Bombeiros, realizou uma ação abrangente na Ilha João Pilatos. O objetivo foi fiscalizar a situação, oferecer serviços básicos essenciais às comunidades afetadas, além de combater focos de incêndio ainda existentes na região.

A SEMA intensificou suas atividades de fiscalização na comunidade Nova Esperança como parte de uma iniciativa coordenada pelo GGIM. O secretário da SEMA, Tauany Vieira, ressaltou a relevância da operação, que utilizou drones para monitorar as áreas devastadas pelas queimadas. Durante a ação, foram capturadas imagens aéreas que não apenas documentaram os danos causados pelo fogo, mas também identificaram focos de incêndio ainda ativos na região. “Identificamos pontos de fumaça e pelo menos dois focos de fogo. É alarmante perceber que já existem sinais de fumaça em outras ilhas de Ananindeua”, comentou o secretário.

A SEMA também se comprometeu a estabelecer um diálogo com a população local para enfatizar a importância da educação ambiental. “É fundamental que os moradores compreendam não apenas as consequências das queimadas, mas também as alternativas viáveis para o desenvolvimento sustentável da comunidade”, destacou Tauany. Ele acrescentou que é imprescindível implementar políticas que incentivem a preservação ambiental em vez de apenas reprimir atividades prejudiciais.

Siglia Simone, secretária executiva de Gestão Integrada do município, explicou que o Gabinete está trabalhando em conjunto com diversas secretarias e o Corpo de Bombeiros para enfrentar os desafios impostos aos ribeirinhos. “As queimadas devastaram nossa vegetação e deixaram muitos sem recursos essenciais para sua sobrevivência, como agricultura e pesca”, enfatizou Siglia.

As autoridades locais estão comprometidas em garantir que todos os afetados pela tragédia ambiental recebam o suporte necessário e se sintam amparados pela administração municipal. “Queremos que a população saiba que está sendo apoiada pela prefeitura”, concluiu Siglia Simone. Com essas iniciativas, espera-se não apenas mitigar os danos atuais, mas também fomentar uma conscientização duradoura sobre a preservação ambiental nas comunidades ribeirinhas de Ananindeua.

O trabalho colaborativo inclui o cadastramento das famílias afetadas por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT) e à Defesa Civil. “Estamos realizando um levantamento detalhado dos danos e das necessidades das famílias atingidas”, afirmou Cristiane Ataíde, Coordenadora da Defesa Civil de Ananindeua. Ela observou que muitos poços estão secos devido à escassez de água causada pelas queimadas.

Embora os incêndios tenham sido controlados até o momento, Cristiane alertou sobre o risco contínuo de novos focos surgirem. A equipe da Defesa Civil continua monitorando as áreas afetadas e coletando informações sobre as perdas sofridas pelas famílias.

Dorival Bastos, presidente da comunidade local, destacou a mobilização comunitária e das autoridades locais. “Na Comunidade Nova Esperança tivemos um grave problema com um incêndio na mata; nós moradores não conseguimos combater o incêndio sozinhos; então chamamos a Prefeitura de Ananindeua e os bombeiros para nos apoiar.”

O presidente enfatizou o esforço coletivo. “Estamos exaustos; trabalhamos a semana toda até às duas da manhã para apagar o fogo. Mas graças a Deus conseguimos controlar a situação. Existem ainda alguns focos ativos, mas com fé em Deus vamos finalizar essa batalha ainda hoje ou amanhã”, finalizou Bastos, como é mais conhecido.

A recente mobilização em resposta aos incêndios na ilha João Pilatos mostrou de maneira contundente a força da união entre os órgãos públicos e a comunidade local em momentos de crise. Essa colaboração não apenas demonstra a eficácia de um trabalho conjunto, mas também ressalta a importância da solidariedade em situações adversas. O envolvimento ativo da Prefeitura de Ananindeua, por meio de suas secretarias e em parceria com o Corpo de Bombeiros, evidencia que o combate a desastres naturais requer uma abordagem integrada. A soma de esforços entre diferentes setores governamentais e a participação da população são fundamentais para enfrentar futuras adversidades, garantindo uma resposta mais ágil e eficaz às emergências.

Participaram da ação: GGIM, SEMA, Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal, SEMUPA, SEMCAT, SEMED, SESAU, SAMU, Comando Geral do Corpo de Bombeiros, 3° GBM, Grupamento Marítimo e Ambiental, Grupamento Marítimo Fluvial e Defesa Civil Estadual.

Imagens: Ananews