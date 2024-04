Influencers quase amputam pés após prova com gelo em “reality”

Três influenciadores digitais sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau nos pés em Recife, Pernambuco. MC Thammy, Artur Braz e Teus Neiff participavam de um reality show promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff no último sábado (6). A prova de resistência consistia em ficar com os pés em um balde com gelo e sal grosso.

O trio ficou com os pés no gelo por cerca de 15 minutos. De acordo com o organizador, um bombeiro estaria supervisionando a prova e teria garantido que não haveria riscos.

– Assim que tiraram, eles começaram a gritar muito, [dizendo] que estava ardendo, choraram muito. Eu fiquei em estado de choque e o bombeiro disse “não, está tranquilo, é só colocar no ventilador aqui” – relatou Anderson Neiff.

A cantora Thammy Caroline, mais conhecida como MC Thammy, foi a primeira a relatar o episódio nas redes sociais. Ela também compartilhou imagens do estado em que ficaram seus pés.

– A gente ficou 15 minutos com o pé no gelo com sal grosso. Quando eu tirei o pé [do balde de gelo] eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Três dedos meus ficaram preto quando saíram do balde – explicou ela.

– Eu perguntei ao médico “tem risco de eu perder meu dedo?”, parecia que eu estava sentindo. […] Ele falou “tem sim” e disse que eu tinha risco de trombose – continuou MC Thammy em seu Instagram.

Thammy e Teus foram liberados do hospital neste domingo (7) e agora estão recebendo cuidados em casa. Artur Braz, no entanto, continua internado no Hospital Real Português, em Paissandu, área central do Recife.

Mesmo no hospital, o influenciador comemorou que o episódio insólito lhe rendeu ter alcançado 1 milhão de seguidores no Instagram.

– Eu estou no hospital tropa, mas eu estou feliz. Meu psicológico muito abalado com isso, mas Deus honra. Nunca fui tão feliz assim na minha vida – declarou.

O cantor Anderson Neiff disse assumir a responsabilidade pelo ocorrido, mas sinalizou que o erro pode ter sido do bombeiro.

– Eu assumo a culpa, porque eu tive a ideia de fazer a prova. Mas, infelizmente, o bombeiro não me alertou do que poderia ter acontecido. […] Encarecidamente eu peço desculpas por ter feito essa prova, por ter contratado um bombeiro despreparado – disse o cantor de brega funk.