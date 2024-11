Pará compete pela primeira vez em campeonato nacional de Beach Tennis

Um esporte que cresce a cada dia no Brasil, o Pará garante destaque ao marcar presença Campeonato Brasileiro de Beach Tennis que vai ser realizado entre os dias 20 e 23 de novembro na cidade de Vitória no Espírito Santo, na Praia de Camburi, com atletas da Seleção Paraense que irão dar o seu melhor diante de esportistas do país inteiro.

Um esporte popularmente recente, o Beach Tennis tem conquistado o coração do público paraense e com isso a Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), começou suas atividades no estado do Pará em agosto de 2024, ao realizar campeonatos que ocorreram nas cidades paraenses de Bragança e Redenção, possibilitando os atletas do estado a irem competir no Campeonato Brasileiro de Beach Tennis, onde o Pará nunca marcou presença anterior nesta competição.

Sobre o que este campeonato nacional representa para a prática local do Beach Tennis, Rodrigo Alfaia, Representante oficial da CBBT no Pará e futuro presidente da Federação Paraense de Beach Tennis, resume: ” É uma grande vitória para o esporte ter um torneio a nível nacional com o apoio do governo do estado de Vitória-ES, isso demonstra como o esporte cresceu e tem se tornado referência para o Brasil e para o mundo ,nesse torneio teremos mais de 1000 atletas das federações de Beach Tennis de vários estados”.

O Beach Tennis é uma das modalidades de esporte que mais crescem no Brasil, sendo voltado para todos os tipos de público, desde crianças até idosos, é uma prática que fortalece a musculatura corporal, queima calorias e ajuda nos reflexos, concentração e raciocínio de quem o pratica.

Com prática que pode acontecer na praia, em quadras e arenas esportivas, o Beach Tennis está em grande fase em solo paraense, tendo grandes esportistas que irão representar o estado diante de atletas do Brasil inteiro, com o objetivo de trazer o título inédito na primeira participação do Pará no cenário nacional do esporte.

Serviço: Seleção paraense de Beach Tennis participam pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Beach Tennis na cidade de Vitória (ES) entre os dias 20 e 23 de novembro de 2024.

Foto: Divulgação