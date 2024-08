Irã: Líder do Hamas foi morto por “projétil de curto alcance”

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou neste sábado (3) que o assassinato do chefe político do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, foi realizado com o lançamento de um projétil de curto alcance acompanhado de uma forte explosão.

– O assassinato de Ismail Haniyeh foi planejado e executado pelo regime sionista [Israel] com o apoio do governo criminoso dos EUA – acusou em comunicado o órgão militar de elite, informou a agência de notícias estatal iraniana Irna.

Haniyeh e seu guarda-costas, identificado como Wasim Abu Shaaban, foram mortos na última quarta-feira (31) na capital do Irã, onde ele estava em visita oficial para participar da posse do presidente do país, Masoud Pezeshkian.

– O regime terrorista sionista receberá uma “resposta dura” por esse crime no “momento, local e maneira apropriados” – acrescentou o órgão, reforçando as ameaças.

Diante do risco de um ataque iraniano ao território israelense, as companhias aéreas internacionais suspenderam os voos para Tel Aviv, embora Israel afirme que está preparado para a retaliação de Irã e aliados no chamado “Eixo de Resistência”, uma aliança contra Israel que inclui Hamas, Hezbollah do Líbano e houthis do Iêmen, entre outros.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH