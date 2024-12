Aberta V Mostra de Presépios Natalinos em Cerâmica no Centro Cultural João Fona

O Projeto Réplicas Tapajônicas abriu, na manhã de ontem, quinta, 19, no Centro Cultural João Fona (CCJF), a V edição da Exposição Presépios Natalinos em Cerâmica. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Santarém, via Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

“É um dos simbolismos mais tradicionais representativos do nascimento de Jesus Cristo. O grafismo da cultura originária tapajônica estão em destaque nas peças’’, informou o mestre ceramista Elves Costa.

“Foram seis dias de oficina, com as etapas de moldagem, modelagem, mista, secagem, a pintura antes e pós-queima das peças. Hoje, abrimos para o público em geral, nas dependências deste Centro Cultural. Importante expandir cada vez mais essa arte em cerâmica dos nossos antepassados, vinculado ao simbolismo da cena histórica que é o nascimento de Cristo e acrescentado os simbolismo da Amazônia”, detalhou Costa.

A primeira contemplação da mostra no CCJF foi da empresária do setor ceramista de Uruará (PA) Clesiane Moreira e familiares. O Centro Cultural foi uma das escolhas para rota turística.

“É um dos pontos turísticos de Santarém interessantes porque remete ao passado histórico e as novidades, dentro dele, aguçam o nosso olhar, a exemplo desta beleza de produção em argila. Em nossa cidade, eu trabalho com esse tipo de matéria-prima na fabricação de tijolo, mas ainda não tinha visto sendo usado na produção de personagens de presépios. Magnífica produção dessa oficina”, destacou a empresária.

O Centro Cultural João Fona (CCJF) fica localizado na Avenida Adriano Pimentel, s/n, bairro Prainha, área da Praça Barão de Santarém. O expediente é de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h (dias úteis).

A exposição prossegue até do dia 06 de janeiro, data alusiva ao Dia de Reis, também conhecido como Dia dos Santos Reis, festa cristã que celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus.

Imagens: Agência Santarém