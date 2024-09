Irmão da candidata à prefeita de Nova Timboteua, Professora Aline, é preso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, ontem, quarta-feira, 11, João Martiniamo da Silva Júnior, que possui diversos codinomes como Júnior, Ferraço, Camilo. Ele é irmão da candidata à prefeita de Nova Timboteua, Professora Aline (PP 11). A prisão, em flagrante delito, decorreu do crime de porte ilegal de armas e dinheiro de origem desconhecida, associado ao material de campanha da candidata e seu vice, Chico do Carlito.

No ato, foram encontrados quase 50 mil reais em espécie, um carregador calibre 380, 18 munições intactas 380 e material de campanha da Professora Aline. Conforme consta no boletim de ocorrência, no último dia 04, João Martiniano já havia sido parado para vistoria pela PRF em Santa Maria do Pará, mas, ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu em alta velocidade.

Porém, ao ser parado novamente, ontem, e tentar fazer o mesmo, não obteve êxito. Durante a apreensão, que ocorreu em Castanhal, pela PRF, o acusado já vinha tentando fugir do radar da polícia, usando estradas secundárias para locomoção das armas e da alta quantia em dinheiro.

Vale destacar que o irmão da candidata não possui renda fixa e é conhecido por ser o braço direito da campanha da Professora Aline, o que leva a questionar sobre a origem da alta quantia em dinheiro encontrada no veículo junto ao material de propaganda eleitoral da candidata do PP 11. E ainda, segundo a polícia, o veículo apreendido, Toyota SW4 preta, placa RXF2H98, já é conhecido na região por ser altamente ativo no suporte à campanha eleitoral da candidata.

Segundo a polícia, mesmo ciente do ocorrido, a Professora Aline se manteve omissa, não divulgando ou buscando esclarecer a informação.

Os fatos seguem sob investigação das autoridades, pois a polícia quer esclarecer a origem do dinheiro e também o motivo da presença de arma e munição no veículo de campanha.

