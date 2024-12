Ivete apoia crítica a Claudia Leitte por trocar Iemanjá por Yeshua

A cantora Ivete Sangalo concordou com a crítica que o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, fez à atitude de Claudia Leitte em relação à música Caranguejo. Claudia foi acusada de racismo ao substituir, na canção, a referência a Iemanjá pelo nome de Yeshua, gesto que, segundo Tourinho, desrespeita a cultura afro-brasileira.

Em texto publicado nesta terça-feira (17) nas redes sociais, Tourinho destacou que a ação de Claudia Leitte reflete uma postura de “racismo” ao apagar elementos da ancestralidade negra na música. Ele afirmou:

Quando um artista que se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e a cultura, reverencia a percussão e musicalidade, faz sucesso e ganha dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo, e é o surreal e explícito reforço do que houve de errado naquele tempo.

Foi nessa publicação que Ivete manifestou apoio ao posicionamento do secretário ao comentar com um “sim”. Outras personalidades, como as atrizes Giovanna Lancellotti e Alice Wegmann, também interagiram, demonstrando concordância com a crítica.

O trecho da música que foi trocado por Claudia Leitte diz: “Joga flores no mar/Saudando a rainha Yemanjá” e ela cantou assim: “Joga flores no mar/Só louvo meu rei Yeshua”

Fonte: Pleno News/Foto: Felipe Souto Maior / AgNews