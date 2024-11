‘Vem passarinhar’ reúne amantes da natureza na APA da Ilha do Combu neste sábado (23)

Neste sábado (23), os amantes da natureza têm um compromisso especial na Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, em Belém. O evento “Vem Passarinhar”, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com o Clube de Observação de Aves do Pará (Coapa), promete uma manhã de conexão com o meio ambiente por meio da observação de aves.

A programação começa às 6h, com ponto de saída na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor. Os participantes seguirão para a APA da Ilha do Combu, uma área reconhecida por sua rica biodiversidade e pela presença de inúmeras espécies de aves. O retorno está previsto para o meio-dia.

Além da tradicional passarinhada, o evento contará com uma palestra ministrada por Humberto Pereira, presidente do Coapa. Sob o tema “Análise do cenário da observação de aves no Pará”, ele irá abordar o crescimento dessa atividade no estado, além de discutir a importância da preservação ambiental e do turismo sustentável na região.

O evento é voltado para observadores de aves, profissionais das áreas de meio ambiente, turismo e recreação, além de curiosos e amantes da natureza. “Queremos incentivar a prática da observação de aves e conscientizar sobre a preservação dos habitats naturais. A Ilha do Combu é um exemplo de como a biodiversidade paraense é única e deve ser valorizada”, destaca Humberto Pereira.

Vagas limitadas – As inscrições para o “Vem Passarinhar” são gratuitas e devem ser realizadas previamente por link, clic aqui. Mas, atenção, o número de vagas é limitado, e é importante garantir a vaga com antecedência.

A Ilha do Combu, localizada na área insular de Belém, é uma das maiores reservas de manguezais do estado e um destino popular entre turistas e pesquisadores. O local abriga várias espécies, entre elas, arapaçus, beija-flores e araçaris, tornando-se um ponto estratégico para os observadores.

O evento reafirma o compromisso do Ideflor-Bio e do Coapa em promover práticas sustentáveis e aproximar a sociedade da rica fauna amazônica. Para quem deseja participar, a dica é levar roupas leves, chapéu, protetor solar e, claro, uma câmera ou binóculos para registrar os melhores momentos da atividade.

Segundo o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, “a Ilha do Combu é um verdadeiro refúgio para a biodiversidade amazônica, e eventos como o ‘Vem Passarinhar’ reforçam a importância de preservarmos esse patrimônio natural. É uma oportunidade única de vivenciar a natureza de forma consciente, ao mesmo tempo em que promovemos o turismo sustentável e fortalecemos a conexão das pessoas com o meio ambiente”, frisou.

Fonte: Agência Pará/Foto: COAPA/Divulgação