Secult abre chamada para Ponto do Autor na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lançou, nesta sexta-feira (28), o edital de chamamento público para o Ponto do Autor na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. O espaço é dedicado ao lançamento e relançamento de livros de escritores paraenses ou residentes no Pará há mais de dois anos, publicados em 2022 e 2023.

As inscrições estão abertas e são gratuitas, até o dia 31 de julho, exclusivamente pelo Mapa Cultural. Todos os proponentes devem estar cadastrados no Mapa Cultural do Pará. Além disso, não serão aceitas propostas entregues presencialmente na sede da Secult ou postadas via Correios.

Os escritores credenciados poderão vender quantidades ilimitadas de suas obras no dia do lançamento ou deixar até dez unidades em consignação com a Secult. A arrecadação com a venda será entregue integralmente ao autor. Cada autor terá à disposição uma mesa, duas cadeiras e um expositor para os livros durante a Feira do Livro.

O edital completo está disponível no Mapa Cultural e no site da Secult. Para mais informações, os proponentes podem contatar a Diretoria de Cultura da Secult pelo telefone (91) 3252-8528, em dias úteis, das 9h às 15h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação