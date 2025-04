Jornalista é atropelada por caminhonete na contramão em Capanema e está em estado grave

A jornalista Dayane Nascimento, conhecida nas redes sociais como Dayane Show, foi atropelada na noite do ultimo sábado (12) enquanto atravessava a Avenida João Paulo II, no centro de Capanema, nordeste do Pará.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e as imagens circulam nas redes sociais. Nas gravações, é possível ver o momento em que o jornalista é atingido por uma caminhonete que trafegava na contramão da via. Com o impacto, Dayane foi arremessada ao chão. O motorista do veiculo teria parado para prestar socorro e ajudou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no resgate.

Natural do município de peixe-boi, Dayane foi encaminhada para um hospital particular de Capanema, onde permanece internada em estado grave.

Ela passou por uma cirurgia e segue em observação médica. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde Testemunhas relataram que o condutor foi levado à delegacia de Policia Civil de Capanema, onde teria prestado depoimento e sido autuado por crime de trânsito. No entanto, a policia ainda não confirmou oficialmente essas informações

Por: Thays Garcia