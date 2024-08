Edmilson Rodrigues firma aliança e tem o apoio de Lula para se reeleger prefeito de Belém

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez fotos com Edmilson Rodrigues (PSOL) para a campanha de reeleição do prefeito de Belém. Edmilson concorre pela coligação “Nossa Família É o Povo”, que é formada pelo PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT. A imagem feita pelo fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert, no último final de semana, não deixa dúvida: em Belém, Lula está com Edmilson. As innformações são do portal “Estado do Pará On-line”.

O Partido dos Trabalhadores (PT), do qual Lula é presidente de honra, aprovou apoio à candidatura de Edmilson em Belém, unanimemente. A decisão foi confirmada pela executiva nacional. A aliança foi sacramentada com a indicação do atual vice-prefeito, Edilson Moura (PT) à reeleição, pela chapa.

A relação de amizade entre Lula e Edmilson é antiga. Os dois sempre estiveram juntos na militância política, desde a fundação do PT, em 1980, legenda na qual Edmilson foi filiado e militou até 2005, quando migrou para o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

No segundo mandato de Edmilson como prefeito de Belém, de 2001 a 2004, foi fundamental a aliança com Lula (que assumiu a presidência em 2003) para trazer avanços a Belém. Um dos destaques foi a penúltima reforma completa do Ver-o-Peso, que deu a cara que conhecemos hoje ao cartão postal da cidade. Nos dois primeiros anos deste terceiro mandato de Edmilson, Belém enfrentou a oposição de um presidente (Jair Bolsonaro) que não dialogava com lideranças de partidos não aliados, o que foi prejudicial à cidade. Mas, com Lula de volta ao comando do Brasil, Belém volta a receber importantes investimentos, com destaque à escolha da cidade para sediar a COP 30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em 2025.

Lula, além de atender ao pedido de Edmilson para que Belém sediar esse importante evento mundial que vai atrair milhares de visitantes estrangeiros, está aportando recursos para a realização de grandes obras que ficarão como legado à população de Belém, tais como a requalificação do Mercado de São Brás, a nova reforma completa do Ver-o-Peso, o Parque Urbano São Joaquim e o Centro de Inovação e Bioeconomia, esses com recursos da Itaipu Binacional, além da macrodrenagem da Bacia do Mata Fome, da aquisição da primeira frota própria de ônibus urbano da prefeitura, inclusive, com ônibus elétricos, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), entre outros.

“A aliança com Lula nunca foi de ocasião e, muito menos, produto de arranjo de eleitoral ou de indicações políticas. Há décadas, somos parceiros de lutas e sonhos. Sei que poderei contar com o apoio de Lula no meu próximo mandato de prefeito para Belém avançar ainda mais, como a nossa população precisa e merece”, destaca Edmilson Rodrigues.

Imagem: Reprodução