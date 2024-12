Jovens lideram debates sobre o futuro da Amazônia em simulação histórica da OTCA em Belém

Evento do Instituto Pan-Amazônico de Simulações destaca protagonismo juvenil e democratização de oportunidades na região Norte do Brasil

Entre os dias 25, 26 e 27 de novembro de 2024, Belém do Pará foi palco de uma das mais importantes simulações diplomáticas do ano: a Simulação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O evento, realizado no plenário da OAB-Pará, reuniu 35 delegados, 8 jornalistas, 13 voluntários, especialistas renomados e figuras de destaque, como o presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba de Castro, que marcou presença na cerimônia de encerramento, o acompanhamento da Dra. Mary Olimpio, além dos palestrantes Dr. Ricardo Washington, Dra. Milena Cunha, Dra. Bárbara Feio e a ativista Waleska Queiroz.

Organizado pelo Instituto Pan-Amazônico de Simulações (@institutopanammun), o evento reforçou seu compromisso com a democratização de oportunidades para jovens da região Norte, reunindo participantes de escolas públicas, como do Justo Chermont, e privadas, como do Santa Catarina de Sena, em debates sobre questões cruciais para a Amazônia. Entre os temas abordados, destacaram-se a proteção dos direitos dos povos indígenas, o combate ao garimpo ilegal, a valorização da bioeconomia e a transição energética, culminando na elaboração da Ata Final — documento que reflete o comprometimento das delegações em garantir um desenvolvimento sustentável e a preservação do bioma amazônico.

“Este evento mostra que, com oportunidades, os jovens da Amazônia podem transformar debates locais em ações globais. Estamos aqui para mudar narrativas e construir um futuro mais justo”, afirmou Geovana Sampaio, co-fundadora do Instituto Pan-Amazônico de Simulações, que recentemente representou o Pará numa simulação internacional da Universidade de Cambridge.

Iª Edição da PanamMUN. Cerimônia de Abertura com o conselheiro seccional e presidente da Comissão OAB-PA na COP 30, Ricardo Washington, integrante Milena Guimarães e Diretora Geral da ESA-PA, Bárbara Feio

Com o apoio de patrocinadores como a Comissão OAB-PA na COP 30, a ESA-PA e a Olympus MUN, o evento proporcionou uma estrutura excepcional, que incluiu a cobertura fotográfica de Gui Sampaio e registros audiovisuais pela filmmaker Marby Avendaño, que capturaram a essência da experiência. O conselheiro seccional e presidente da Comissão OAB-PA na COP 30, Ricardo Washington, constata que “A simulação vai além do debate; ela cria espaço para a juventude nortista ser ouvida, especialmente em um momento crítico em que a Amazônia será o centro das atenções globais durante a COP 30”.

Compartilhando dos mesmos valores, a Olympus Model United Nations (@olympus_mun) desempenhou igualmente um papel essencial na democratização de oportunidades ao oferecer auxílio financeiro para a realização do evento e reafirmar seu compromisso com a formação de jovens líderes. Tendo isso em vista, a instituição proporcionou um incentivo inédito aos participantes premiados, garantindo um desconto exclusivo em sua mentoria para participação na Simulação na Sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, no ano de 2026. Esse gesto reforça a missão da Olympus MUN de abrir portas para jovens talentos brasileiros e internacionais, garantindo acesso a espaços de destaque no cenário global.

Uma experiência transformadora para os participantes

Iª Edição da PanamMUN. Premiação dos três delegados destaques ao lado da equipe organizadora na Cerimônia de Encerramento

Yasmim Cavalcante de Sousa, aluna do Colégio Militar de Belém e premiada como Melhor Delegada, descreveu o impacto da simulação: “Essa experiência me permitiu ampliar meus horizontes e atuar em debates sobre problemas reais que afetam nossa região. Como ministra do Brasil, redigi resoluções sobre os direitos dos povos indígenas e o combate ao garimpo ilegal, que são questões urgentes para o futuro da Amazônia. Sou grata à organização por proporcionar um evento que raramente acontece na região norte, ainda mais neste porte, com uma organização tão bem estruturada e impactante”, destaca a estudante.

Além de Yasmim, a simulação premiou outros 5 jovens, o qual foi destinada a delegados e jornalistas. Heitor Ikeda, de 15 anos, estudante do 9º ano do Colégio Militar de Belém, assim como destaque como Melhor Jornalista, afirma: “Foi uma experiência incrível. Só tenho a agradecer à senhora Geovana e toda a equipe da mesa e voluntários, principalmente Adrya e Lauane, minhas coordenadoras no evento, por todo o apoio durante as sessões”. Ele também mencionou o papel da OAB, que cedeu espaço e suporte ao comitê, reforçando a relevância do evento para a região.

Heitor enfatizou como a simulação ajudou a ampliar sua visão sobre a importância da Amazônia e da identidade regional. “Sem dúvidas, participar de eventos assim é de extrema relevância para a nossa região e para o mundo como um todo, por tratar de temas relacionados à Amazônia. Pude perceber que não só eu, mas todos os participantes reconheceram a importância de sermos amazônidas, termo que nem conhecia, mas que aprendi durante a simulação. Isso e tantos outros detalhes me ajudaram a entender melhor a relevância da nossa região no mundo”, concluiu o estudante, demonstrando entusiasmo em integrar iniciativas que valorizem a identidade amazônica e a discussão sobre o futuro do território.

Reforçando o protagonismo jovem no Norte

Iª Edição da PanamMUN. Presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, ao lado da Co-fundadora do Instituto PanamMUN, Geovana Sampaio, na Cerimônia de Encerramento



A Simulação da OTCA foi um marco no fortalecimento da participação juvenil em questões globais, proporcionando um espaço crucial para que jovens nortistas ocupassem papéis de liderança e contribuíssem para soluções sustentáveis. Esse evento só foi possível graças à importante cooperação da OAB Pará, que não apenas acolheu a iniciativa, mas também ofereceu suporte essencial para sua realização. O envolvimento dos advogados, por meio de um acolhimento caloroso e da disponibilização de recursos estruturais e logísticos, foi determinante para viabilizar a experiência e elevar o nível de excelência da simulação.

O presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, ressaltou a relevância do evento: “Hoje, ao recebermos esse evento tão especial aqui na OAB Pará, reforçamos um compromisso que vai muito além da advocacia. Este espaço, mais do que um lugar de defesa do direito, é a casa de todos. É onde ideias se encontram, onde juventudes se empoderam, e onde construímos juntos os alicerces de um futuro mais justo. A OAB Pará está de portas abertas para acolher iniciativas que, como esta simulação, promovem a cidadania, o protagonismo, a valorização da nossa Amazônia e da nossa gente. Que essa casa seja sempre um símbolo de oportunidades juntamente de união”, finaliza.

A união entre juventude, diplomacia e o bioma amazônico evidenciou que o protagonismo juvenil é um motor poderoso para transformações duradouras. Quando iniciativas como essa encontram apoio de instituições comprometidas e as vozes do Norte são ouvidas e respeitadas no cenário global, cria-se um caminho sólido para um futuro mais sustentável e inclusivo.

Crédito: Gui Sampaio