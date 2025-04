Outeiro celebra 132 anos com ação de cidadania e serviços gratuitos para a população

Nesta segunda-feira (14), o distrito de Outeiro comemora seus 132 anos de história com uma programação especial voltada ao bem-estar da comunidade. Para marcar a data, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, promove a terceira edição do programa “Belém Pra Todos”, uma grande ação social que acontece das 8h às 12h, no Estacionamento Água Boa, em Caratateua — nome oficial do distrito, carinhosamente conhecido como Outeiro.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em descentralizar o acesso a serviços básicos e garantir cidadania a todos os moradores da capital, especialmente nos distritos. Durante a ação, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, como: Emissão de documentos (RG, Passe Fácil, Passe Sênior e para Pessoas com Deficiência – PNE), Vacinação contra Influenza, Tríplice Viral, Febre Amarela e DT, Orientação jurídica, Distribuição de mudas de plantas, rodas de conversa voltadas ao público feminino, cadastros em programas sociais, como Minha Casa, Minha Vida e CadÚnico.

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) também estará presente, oferecendo serviços como atualização de CPF e título de eleitor, emissão de carteira de trabalho digital e encaminhamentos para certidões (nascimento, casamento e óbito). Além disso, o Protocolo Itinerante da Prefeitura facilitará o registro de demandas da comunidade local, reforçando a escuta ativa e a participação cidadã. Durante o evento, o prefeito Igor Normando também deve anunciar novas obras e melhorias estruturantes que serão implementadas em Outeiro, trazendo avanços importantes para a qualidade de vida da população.

Parabéns, Outeiro!

Em nome do Portal “A Província do Pará”, celebramos com orgulho os 132 anos desse distrito tão querido, repleto de cultura, belezas naturais e um povo acolhedor. Que venham mais anos de desenvolvimento, dignidade e conquistas para a Ilha.

Por: Thays Garcia

Imagem: Agência Pará