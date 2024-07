PRTB lança a pré-candidatura de Everaldo Eguchi à Prefeitura de Belém

No próximo sábado, 06, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, lançará o delegado de Polícia Federal Everaldo Eguchi como seu pré-candidato à Prefeitura Municipal de Belém. O lançamento vai acontecer a partir das 17h no Marina B&b, NA Avenida Bernardo Sayão, no bairro do Gumá.

Na eleição de 2020, Eguchi foi para o segundo turno com o atual prefeito Edmilson Rodrigues. Apesar de não ter vencido a eleição, garantiu que continuaria, como continua na luta para que Belém e sua população possam evoluir cada vez mais. Na oportunidade, Everaldo Eguchi conquistou 48,24% do eleitorado numa disputa bastante acirrada. Ele era candidato pelo partido Patriota.

A divulgação do lançamento da pré-candidatura é feita por Eguchi e sua equipe de assessores e amigos pelas redes sociais, onde ele convida para que a população abrace seu projeto. Na chapa como vice, vem o empresário Bruno Barbosa.

Em 2028, Eguchi concorreu ao cargo de deputado Federal pelo PSL, quando obteve mais de 52 mil votos. Ele deixou o PFL que se fundiu com o Democratas e foi para o Patriota. Agora, é filiado ao PRTB.

A partir do lançamento da pré-candidatura, o PRTB deverá formalizar toda a documentação, promover sua convenção e entrar na disputa para a Prefeitura Municipal de Belém.

TESTE NEGATIVO

Na noite de ontem, o pré-candidato Everaldo Eguchi se envolveu num episódio de trânsito com um policial militar e foi acusado de estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O caso ganhou ampla repercussão e o policial, que é Delegado de Polícia Federal, se submeteu a exame no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, onde foi constatado que ele jamais ingeriu qualquer bebida alcoólica. O policial divulgou uma nota esclarecendo os fatos e explicando que o policial militar estava pilotando uma motocicleta pela contramão e quase provocou um acidente.

Imagem: Divulgação