Luana Piovani ganha indenização milionária da Band e Emílio Surita

A Band e o apresentador Emílio Surita pagaram quase R$ 400 mil (R$ 384,9 mil para ser mais exato) de indenização à atriz Luana Piovani, encerrando um processo que vinha desde 2014. O valor foi desembolsado neste mês de julho, com a emissora pagando R$ 308,1 mil e Surita contribuindo com R$ 76,8 mil. As informações são do F5, da Folha de São Paulo.

A condenação foi determinada em setembro do ano passado pelo juiz Paulo Henrique Garcia, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Luana Piovani moveu a ação contra o programa “Pânico” em 2014, quando alegou que o programa exibiu um quadro humorístico que utilizou sua imagem por cerca de 15 minutos sem autorização ou pagamento.

Na época, Piovani era protagonista da série policial “Dupla Identidade”, que estava no ar na TV Globo no ano de 2014.

Decisão Judicial

Segundo a Justiça, o “Pânico” exibiu imagens de Piovani na praia e em várias situações com seu ex-marido, Pedro Scooby. O objetivo era “elevar a audiência e lucrar comercialmente à custa da atriz, sem que ela tivesse consentido com isso”. A esquete simulava o tema da série estrelada por Piovani, mostrando-a sendo perseguida em diversos locais.

Embora a Justiça tenha negado a alegação de perseguição, reconheceu que houve dano moral pelo uso indevido da imagem de Piovani. O tribunal concordou com a indenização solicitada pela atriz.

A Band e Emílio Surita realizaram o pagamento da indenização, assumindo também a parte que seria responsabilidade de Rodrigo Scarpa, o Repórter Vesgo, citado e condenado na ação.

Fonte: O Fuxico/Foto: Reprodução/Instagram