Luciano Huck tem doação ao RS revelada ao vivo na TV e ‘fica sem graça’; VEJA DETALHES

Durante o Domingão com Huck, a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, questionou e insistiu para que Luciano Huck revelasse ao vivo o valor da sua doação às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

O apresentador anunciou que doou uma quantia significativa de R$ 1 milhão para auxiliar nesse momento de tragédia.

“Quanto você doou? Fala aí. Quero saber, preciso saber. Mulher adora fofoca”, provocou ela. Huck tentou se desvencilhar da pergunta. “Não importa o valor, importa o gesto”. Ela insistiu e revelou por ele: “Tem muita gente rica que é pão dura. Luciano Huck doou 1 milhão (de reais). Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa”.

Sem graça, Huck complementou: “Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe”.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação, TV Globo / Purepeople