Lula encontrará o presidente eleito do Uruguai na sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrará o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, na próxima sexta-feira (29). O encontro acontecerá no Palácio do Planalto, em Brasília.

Lula já havia conversado por telefone com Orsi na segunda-feira (25), após os resultados eleições no país vizinhos mostrarem a vitória do então candidato de centro-esquerda.

Apesar da visita, o novo presidente do Uruguai só deverá tomar posse em março de 2025, ao final do mandato de Luis Lacalle Pou.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Sofía Torres