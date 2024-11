Sertanejo Zé Neto fala sobre depressão: “Foi preciso parar”

O cantor Zé Neto deu declarações sobre sua luta contra a depressão. Ele comentou o caso durante uma coletiva que fez com sua dupla, Cristiano, nesta terça-feira (26).

A coletiva foi feita para que os sertanejos anunciassem a volta aos palcos. No entanto, Zé Neto abriu o coração para falar sobre o período de afastamento.

– Depois da pandemia, tudo foi muito intenso. Paramos do nada e, quando voltamos, foi trabalho atrás de trabalho, sem pensar no que essa volta significava. Com o tempo, vieram os sinais: o formigamento no braço, o coração acelerado. Fui empurrando, mas chegou um momento em que foi preciso parar e olhar para isso com atenção – disse.

Ele afirmou ainda que a dupla volta com mais força.

– Estamos voltando mais fortes, mas com outra cabeça. Enfrentei um momento difícil, e isso nos fez enxergar o que realmente importa. Agora é aproveitar a música, o palco, mas sem esquecer de cuidar da gente.

Fonte: Pleno News/ Foto: Edu Araujo / AgNews