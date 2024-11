Michelle critica arquivamento de caso contra Silvio Almeida

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, criticou a decisão da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República de arquivar um pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele foi demitido do governo em setembro, após denúncias de assédio sexual.

Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (27), Michelle compartilhou uma publicação da deputada estadual de São Paulo, Sonaira Fernandes, sobre o tema.

– Como fica a ministra assediada e as demais vítimas? – questionou a ex-primeira-dama.

Apesar das críticas, o caso analisado pela comissão não tem relação com as denúncias de assédio que culminaram na demissão do ministro.

