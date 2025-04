Equatorial Pará avança com o Luz para Todos e leva energia a milhares de famílias no estado

Distribuidora já contabiliza mais de 6 mil novas ligações somente no primeiro trimestre de 2025, beneficiando comunidades rurais e isoladas com energia elétrica por meio de redes convencionais e remotas.

A Equatorial Pará, em parceria com o Governo Federal, continua avançando com o programa Luz para Todos, que tem como objetivo levar energia elétrica a comunidades que nunca tiveram acesso ao serviço. Apenas no primeiro trimestre de 2025, a distribuidora realizou 6.304 novas ligações. As conexões foram feitas tanto pelo método convencional, com extensões de rede, quanto pelo segmento remoto, que utiliza placas solares para atender áreas mais isoladas.

Ligações convencionais

Até março deste ano, 32 municípios paraenses já receberam novas ligações convencionais pelo programa Luz para Todos, totalizando 2.718 novas ligações. Os municípios com os maiores números foram Ipixuna do Pará, Alenquer, Almeirim, Concórdia do Pará e Barcarena.

Vale destacar que o trabalho é realizado principalmente em comunidades rurais e remotas que nunca tiveram acesso ao serviço de energia.

De acordo com Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará, o Luz para Todos é um programa essencial para garantir o acesso à energia elétrica, promovendo o desenvolvimento social, econômico e ambiental nas regiões atendidas.

“O Pará é um estado de dimensões continentais, com realidades muito diversas. Sabemos dos desafios, mas também enxergamos a importância de cada nova ligação elétrica para transformar vidas. Por meio do Luz para Todos, em parceria com o Governo Federal, levamos não apenas energia, mas dignidade, cidadania e mais oportunidades para milhares de famílias, especialmente nas áreas mais remotas da Amazônia”, destaca.

Luz para Todos remoto

Há também o segmento Luz para Todos remoto que, em vez das linhas de distribuição, utiliza placas solares para levar energia às comunidades. Só este ano já foram realizadas 3.586 ligações, e até o final de 2025 ainda estão previstas 14.414 novas ligações remotas, um esforço que leva desenvolvimento, infraestrutura e mais qualidade de vida a quem mais precisa. Atualmente, o programa está em Muaná, Ponta de Pedras, Altamira, Santarém e São Sebastião da Boa Vista, e as próximas cidades a receber o projeto serão Almeirim, Chaves, Anajás e Gurupá.

De acordo com o pescador Jair, de 54 anos, morador da ilha de Jutuba, a chegada da energia elétrica facilitou o trabalho realizado por ele e por outros pescadores da comunidade.

“Agora, com a chegada da energia, melhorou muito aqui para a gente, graças a Deus! Agora podemos armazenar nosso peixe. Antes, tínhamos que ir pegar gelo em Outeiro, e agora não, agora melhorou, graças a Deus”, comemora.