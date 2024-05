Mercado é totalmente saqueado no RS; prejuízo é de R$ 2 milhões

A empresária Marinez da Silva, dona de uma rede de mercados no Rio Grande do Sul, relatou que uma de suas lojas foi completamente saqueada, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões. O caso aconteceu no município de Arroio do Meio, uma das cidades gaúchas afetadas pelas chuvas que assolam o estado.

Em um vídeo publicado por Marinez nas redes sociais, a empresária anda pelo estabelecimento e exibe a loja cheia de lama com as prateleiras completamente vazias. Aos prantos, ela relata que cerca de 20 mil itens foram levados da loja saqueada, incluindo maquinários como freezers e computadores. Até mesmo os equipamentos de uma padaria recém-instalada no local foram roubados.

– Agora vão dizer que estou sendo ruim porque tinha comida aqui (…). Onde está essa mercadoria que eles levaram? Isso [aqui] era tudo cheio. Agora vão dizer que estou sendo ruim porque tinha comida e eles estavam precisando. Se era pela comida que tinha aqui dentro (…), a gente iria dar e com o maior orgulho. Não ser assaltada. A gente daria sem problema nenhum – declarou.

Mercado é saqueado em Arroio do Meio, RS.



A proprietária Marinez Alvez da Silva encontrou sua loja completamente vazia, sem freezer, geladeiras, equipamentos da padaria, computadores e produtos em geral.



Mais de 20 mil itens foram levados e os danos causados pelas enchentes que… pic.twitter.com/gcN8bhXjZy — Descharth (@Descharth) May 14, 2024

Após o ocorrido, a irmã de Marinez criou uma vaquinha para tentar arrecadar recursos para reconstruir a loja saqueada. Segundo ela, Marinez e o marido possuem outros quatro mercados no Rio Grande do Sul, que ficam localizados em Cidade de Estrela, Cruzeiro do Sul, Lajeado e um segundo estabelecimento em Arroio do Meio. Todos eles foram atingidos pelas enchentes.

Para contribuir com a vaquinha de Marinez, é só clicar neste link. Até a manhã desta quarta-feira (15), a arrecadação tinha chegado a R$ 15 mil.

AJUDE O RIO GRANDE DO SUL

Com 85% de seus municípios afetados pela calamidade climática, o estado sulista sofre com severos estragos, e sua ajuda é fundamental para que as vítimas possam recomeçar suas vidas. Uma das formas de fazer doações é o financiamento coletivo criado pelo influenciador Badin, o Colono. Você pode ajudar via Pix usando a chave enchentes@vakinha.com.br ou acesse a Vakinha A Maior Campanha Solidária do RS e deixe sua contribuição.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de Vídeo das Redes Sociais