Maurício Kubrusly pensou em eutanásia, diz esposa

De acordo com Beatriz Goulart, esposa de Maurício Kubrusly, 79 anos, o jornalista chegou a cogitar a eutanásia após ser diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT), mas ela conseguiu convencê-lo a desistir da ideia. A doença é uma condição que afeta o humor e o

comportamento, causando mudanças na vida do casal.

– Numa situação como a que estamos passando, a morte é um assunto. Maurício chegou a mencionar seguir o mesmo caminho escolhido por Antônio Cícero. ‘Não tenho mais o que fazer aqui’, disparou certa vez. Eu o demovi da ideia. Não vou ficar viúva, não. Mas estou me preparando para o dia em que ele esquecer meu nome – contou Beatriz em entrevista à revista Veja.

A arquiteta também falou sobre as mudanças no relacionamento com o marido, ressaltando que, embora os diálogos tenham se transformado, o carinho e o amor permanecem.

– É tudo muito doído. Hoje, vivo com um Maurício diferente a cada dia, mas continuo o amando na mesma intensidade”, afirmou ela, que encara a nova realidade com resiliência.

Segundo ela, o jornalista apresentou dificuldades para ler jornais e passou a esquecer histórias importantes. A princípio, os médicos pensaram que seria Alzheimer, mas graças à sua persistência foi possível encontrar o diagnóstico correto.

Desde então, Beatriz tem procurado terapias e formas de ajudá-lo a viver bem com a doença que não tem cura.

– Não dá para prever a velocidade com que a doença avança. Com Alzheimer, a pessoa pode viver uns vinte anos. Já com essa demência, dizem que a média é de quatro anos. Maurício já está há sete nessa luta – explicou.

Fonte: Pleno news/Foto: Reprodução/YouTube Mega Films Produtora