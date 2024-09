Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 6 milhões

A ex-paquita Andréa Sorvetão deu declarações a respeito do documentário Pra Sempre Paquitas, que foi lançado pela plataforma Globoplay. Ela falou sobre como reagiu ao conteúdo.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Sorvetão contou que ficou tonta.

– Demorei um pouco a assistir o último episódio porque no 4º eu fiquei tonta. Dei um tempo pra digerir aquilo e decidi fazer uns vídeos para o meu canal no YouTube sobre o documentário e ainda vou fazer uma live para conversar com o público – disse.

Ela lembrou ainda que não foi convidada para a pré-estreia.

– Eu não pude falar até o documentário sair e tive que assistir como uma mera telespectadora porque eu não fui convidada para nada, nem pra pré-estreia. Isso, no mínimo foi antiético, deselegante.

Fonte: Pleno News/ Foto: AgNews / AgNews