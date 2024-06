Meio Ambiente: Equatorial contabiliza 24,5 toneladas de resíduos arrecadados através do projeto E+ Reciclagem

Com a iniciativa, desde 2015, a distribuidora bonificou mais de 776 mil reais em descontos na fatura de energia para 24 mil clientes.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Equatorial Pará faz um balanço do projeto E+ Reciclagem, que tem como objetivo conscientizar a população paraense sobre a preservação do meio ambiente, através da troca de materiais recicláveis por descontos na fatura de energia. Desde 2015, a iniciativa recebeu cerca de 24,5 toneladas de resíduos recicláveis e bonificou, com mais de 776 mil reais, 24 mil clientes que participaram da ação.

Vale destacar que as mais de 24,5 toneladas de resíduos já recolhidos, correspondem a cerca de 84 toneladas de dióxido de carbono (CO²) que deixaram de ser emitidas na atmosfera. Esse número também representa que cerca de 230 mil árvores deixaram de ser cortadas por conta da reciclagem dos materiais. Além disso, devido a reciclagem do papel foram economizados cerca de 2,000,000 m³ de água.

De acordo com Pricila Hinvaitt, analista da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o projeto é importante porque contribui para a preservação do meio ambiente por ser uma iniciativa que trabalha o descarte consciente.

“O projeto E+ Reciclagem, desde sua criação tem trazido resultados significativos para o meio ambiente. Essa iniciativa não só beneficia o meio em que vivemos, mas, também, traz vantagens para os clientes, com o desconto na fatura de energia. É uma forma inteligente e eficaz de cuidar do planeta e envolver a comunidade em prol da coleta seletiva. ”

O projeto E+ Reciclagem aceita resíduos como papel, plástico, metal, óleo de cozinha, baterias e resíduos eletrônicos com placas que podem gerar bônus para a fatura de energia do cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem. Além disso, nos postos também são aceitos potes de vidro que são doados à Santa Casa.

Conheça os postos do E+ Reciclagem no Pará:

1 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Sede Equatorial Belém (avenida Augusto Montenegro Km 8,5 – Coqueiro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

2 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Praça Benedito Monteiro (Bardo de Igarapé Miri, S/N – esquina com a travessa Ezeriel Mônico de Matos – Guamá)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

3 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Assaí Atacadista (rodovia Mário Covas, 69 – Coqueiro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

4 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Parque Shopping – piso do estacionamento (avenida Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 10h às 13h e das 14h às 19h/Sábado: das 10h às 14h.

5 – Posto E+ Reciclagem: Ananindeua

Onde: Assai BR – estacionamento (rodovia BR-316 – Centro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

6– Posto E+ Reciclagem: Altamira

Onde: Estacionamento do Camelódromo (avenida João Rodrigues – Esplanada do Xingu)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

7– Posto E+ Reciclagem: Santarém

Onde: Estacionamento do Mercadão 2000 (avenida Tapajós, Santarém)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

8– Posto E+ Reciclagem: Castanhal

Onde: Praça do Estrela (travessa Quintino Bocaiúva, bairro do Estrela, Castanhal)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.