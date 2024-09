Melhor que Messi? Yamal é a nova estrela na mídia espanhola

O bom início de temporada do Barcelona vem empolgando torcedores e imprensa local. Os números de Lamine Yamal reforçam o momento pelo qual os culés passam na LALIGA. O jovem de 17 anos, mais uma vez, foi decisivo e marcou dois gols neste domingo (15), na goleada por 4 a 1 sobre o Girona, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Marca, de Madri, diz que o jovem de 17 anos foi “tocado por uma varinha mágica” e comparou o atual momento de Yamal com o astro argentino Lionel Messi. “Nestes cinco jogos ele marcou três gols e quatro assistências. No total, desde a estreia, já marcou dez gols pelo Barcelona. A comparação com Messi é óbvia. E Leo, a essa altura com 17 anos, não tinha os números de Lamine”, comentou a publicação.

Quem é Lamine Yamal?

Lamine Yamal é um jovem talento que vem ganhando destaque no time principal do Barcelona. A sua habilidade natural, aliada à sua visão de jogo e capacidade de finalização, tem feito de Yamal uma peça-chave na equipe de Hansi Flick. Com apenas 17 anos, ele já superou algumas das marcas que Messi obteve com a mesma idade.

Por que Lamine Yamal está sendo comparado a Messi?

As comparações com Lionel Messi surgem devido ao impacto imediato que Yamal teve no time principal. Em apenas cinco jogos nesta temporada, ele já registrou três gols e quatro assistências, números que Messi, à mesma idade, não tinha atingido. Esses dados fazem com que a mídia e os torcedores vejam em Yamal um possível sucessor do lendário argentino.

Quais são os fatores que contribuem para o sucesso do Barcelona nesta temporada?

Desempenho Coletivo do Time

O desempenho coletivo do Barcelona também tem sido um fator crucial para o sucesso inicial na temporada. A equipe sob o comando de Hansi Flick tem demonstrado uma forte veia goleadora e um jogo coletivo eficiente.

História de Gols na LALIGA

Com a vitória sobre o Girona, o Barcelona ultrapassou o Real Madrid e alcançou os 6.494 gols na história da LALIGA, dois a mais que o rival. Esse feito é uma prova da eficiência ofensiva do time nesta temporada.

Quais são os desafios futuros para o Barcelona e Lamine Yamal?

Apesar do ótimo começo, o Barcelona e Lamine Yamal enfrentarão desafios significativos ao longo da temporada. Manter a consistência no desempenho será crucial para conquistar títulos. A pressão sobre Yamal também aumentará, conforme as expectativas em torno dele crescem.

No entanto, se continuar neste ritmo, Lamine Yamal poderá se estabelecer como uma das principais estrelas do futebol mundial e contribuir de forma decisiva para o sucesso duradouro do Barcelona.

Desempenho Individual de Yamal

Eficiência Ofensiva do Time

Comparações com Messi

Desafios Futuros

O bom início de temporada do Barcelona entusiasma os torcedores e a imprensa. Resta acompanhar como Lamine Yamal e a equipe continuarão a se desenvolver no decorrer da temporada.

Fonte: Terra Brasil/Foto:Depositphotos.com / canno73