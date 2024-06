Metade dos batalhões do Hamas em Rafah foram eliminados

O Exército de Israel garantiu, nesta segunda-feira (17,) ter eliminado mais de 500 combatentes do grupo terrorista Hamas na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde começou no início de maio uma operação militar.

Como resultado dos ataques, dois dos quatro batalhões do Hamas na cidade foram praticamente desmantelados, enquanto os dois restantes estão “em baixos níveis operacionais”, segundo as Forças Armadas israelenses.

Durante as suas operações no sul do enclave, os soldados destruíram “dezenas de bocas de túneis e dois túneis com mais de um quilômetro de comprimento”. Além disso, os militares israelenses identificaram 230 bocas de túneis e cerca de 20 quilômetros de passagens subterrâneas.

Muitas dessas bocas de túneis situavam-se no chamado Corredor Philadelphi, que corre ao longo da fronteira com o Egito e que foi tomado pelas forças israelenses no final de maio. Segundo Israel, o Hamas utilizava essas entradas para transportar armas para Gaza. De acordo com relatos desta segunda, os militares estimam que dentro de duas semanas terão o controle de toda Rafah.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/ALAA BADARNEH