Mirassol, Sport e Ceará garantem acesso para a elite do futebol em 2025

Foi disputada ontem, domingo, 24, a última rodada da série b do campeonato brasileiro. Com os quatro rebaixados já definidos, restava saber quem seriam os outros três classificados a primeiras divisão em 2025, uma vez que o Santos já havia se garantido antecipadamente. Na disputa se encontravam quatro equipes, Mirassol, Novorizontino, Sport e Ceará. O Mirassol não teve maiores dificuldades, e venceu em casa a Chapecoense pelo placar de 2×0, conseguindo um acesso histórico. Em compensação os outros jogos foram recheados de tensão.

Em Recife, o Sport bateu o Santos, em jogo onde o time pernambucano perdeu um pênalti, mas com o apoio de sua fanática torcida, venceu os paulistas por 2×1 e o campeão da copa do brasil 2008 volta a elite do futebol brasileiro após três anos.

Em Campinas, jogando contra o já rebaixado Guarani, o Ceará apenas empatou por 0x0, resultado que manteria o time na série b, com um simples empate do Novorizontino.

Porém o time do interior paulista, que perdeu a chance de resolver a vida na rodada anterior contra o Paysandu, em casa, acabou perdendo para o Goiás em Goiânia por 1×0, em jogo onde a equipe perdeu chances incríveis, especialmente com o ex-remista Neto Pessoa.

Assim sendo, Santos, Mirassol, Sport e Ceará estarão na elite no ano que vem. Para o futebol nordestino, existe uma grande possibilidade de ter cinco representantes da região, já que o Fortaleza faz grande campanha, e a dupla baiana, Bahia e Vitória, tem a permanência bem encaminhada. Um feito e tanto!

