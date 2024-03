Mulheres recebem programação especial de homenagens no HMS e UPA de Santarém

No mês de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma ocasião especial que destaca a importância e as conquistas das mulheres ao redor do mundo. Nesse contexto, no Hospital Municipal Dr. Alberto Sotelo e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, foram organizados dois dias de programação especial, dedicados a homenagear as colaboradoras, pacientes e acompanhantes. Os serviços oferecidos incluíram procedimentos de bem-estar, beleza e palestra motivacional.

Na última sexta-feira, 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o ambiente hospitalar do HMS e da UPA foi preenchido pelo som suave do violão e pela melodia das vozes dos músicos voluntários Theyllon Matos e Ector Vitor Rodrigues de Souza. Os músicos percorreram todas as alas e enfermarias do HMS, PSM e UPA. A programação surpresa foi organizada pelo Grupo Técnico de Humanização. A atmosfera festiva e acolhedora foi enaltecida pelo repertório, que incluiu a música “Maria, Maria” de Milton Nascimento, tocando profundamente as emoções das mulheres presentes. Além disso, a palestrante Ana Cláudia compartilhou uma inspiradora palestra intitulada “Mulheres Potentes” com as colaboradoras do HMS.. O evento também reservou momentos especiais de beleza e autoestima, com sessões de design de sobrancelhas oferecidas por uma clínica parceira da ação, seguidas por um café da manhã especial como forma de celebrar a data.

Para o cantor Theyllon participar da ação foi um momento de doação. “É uma felicidade imensa poder trazer um pouco de conforto através da música, poder doar nosso tempo e dom para essas guerreiras que dedicam-se diariamente em cuidar do próximo”, compartilhou ele.

Entre os muitos momentos emocionantes, a paciente Elieta dos Santos Pinheiro expressou como os músicos lhe trouxeram memórias nostálgicas de sua época como professora, relembrando a importância de ações humanizadas.

“Fiquei bastante emocionada por lembrar que eu já fiz muitas ações como essas no meu tempo de professora. E ao mesmo tempo, lembrei dos meus filhos que estão em outro estado. Também chorei de felicidade por terem lembrado da gente neste dia tão especial. Gosto muito dessa música”, contou.

No horário do almoço no espaço do projeto Manas do HMS, as colaboradoras almoçaram com música de voz e violão, com direito a cardápio especial.

Já na UPA 24 horas, a contadora de histórias conhecida como vovó Ivanice levou muita alegria e descontração com suas narrativas encantadoras.

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, quinta-feira, 07, o setor de fisioterapia do HMS deu início às homenagens com uma sessão de cuidados e relaxamento voltada especificamente para as servidoras. Esta ação contou com o apoio de clínicas especializadas e alunos do curso de fisioterapia da Universidade da Amazônia (Unama), proporcionando atividades como ventosaterapia, liberação miofascial, quiropraxia, alongamentos ativos e passivos, aplicação de kinesio tape e palestras educativas sobre prevenção de lesões.

“Foi uma oportunidade para homenagear e cuidar daquelas que dedicam suas vidas ao cuidado e ao bem-estar dos outros, demonstrando gratidão e reconhecimento pelo trabalho incansável e pela dedicação das colaboradoras e servidoras do HMS/PSM e UPA 24 horas”, destacou a presidente do comitê gestor Layanna Barbosa.

