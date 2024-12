Natal Encantado Equatorial chega a Região Metropolitana de Belém e Marajó

Marituba, Ananindeua, Breves e Belém recebem o desfile do Papai Noel, programações artísticas, além da entrega de presentes para as crianças.

Nos próximos dias, Belém, Ananindeua, Marituba e Breves, na Ilha do Marajó, recebem a Caravana Natal Encantado Equatorial. A iniciativa que tem o patrocínio da distribuidora de energia através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, conta com desfile do Papai Noel no trenó mágico, distribuição de brinquedos para crianças pré-cadastradas pelas lideranças comunitárias, apresentação de teatro e muito mais.

Serão mais de 4 horas de programação envolvendo as crianças e os clientes da distribuidora que participarem do evento. Em Marituba, a iniciativa ocorre neste sábado, 14. Em Ananindeua, no domingo, 15. Em Breves, no dia 20, e, na capital paraense, serão duas datas: dia 18, no estacionamento do Mangueirão e dia 22, no Portal da Amazônia. As atividades de cada local serão sempre das 18h às 22h.

De acordo com Michelle Miranda, analista da área de Responsabilidade Social da Equatorial Pará a Caravana Natal Encantado Equatorial é um sucesso e destaca a importância dessa iniciativa.

“Estamos muito felizes com o sucesso da Caravana Natal Encantado Equatorial nos municípios do estado. Esta é uma iniciativa que, além de levar alegria e magia do Natal para nossas comunidades, também tem um impacto significativo na vida das crianças e suas famílias. A doação de brinquedos é um gesto simples, mas de grande valor, pois oferece um momento de felicidade para as crianças que muitas vezes não têm acesso. Acreditamos que, com pequenas ações como essa, podemos ajudar a tornar o Natal mais encantado e cheio de esperança para quem mais precisa” destaca Michelle

Outras cidades

Desde o início do mês, a Caravana Natal Encantado Equatorial já passou pelas cidades de Castanhal, Santarém, Altamira e Marabá, levando magia natalina e alegria para as crianças e suas famílias. A ação vem cumprindo o objetivo de fomentar a cultura e o entretenimento por várias regiões do estado do Pará.

Serviço:

Caravana Natal Encantado Equatorial

1 – Marituba: 14 de dezembro, das 18h às 22h, na Praça Matriz.

2 – Ananindeua: 15 de dezembro, das 18h às 22h, no estacionamento do Ginásio Abacatão.

3 – Breves (Ilha do Marajó): 20 de dezembro, das 18h às 22h, na Orla da cidade.

4- Belém:18 de dezembro, das 18h às 22h, no estacionamento do Mangueirão.

5 – Belém: 22 de dezembro, das 18h às 22h, no Portal da Amazônia.

Atrações: Desfile do Papai Noel no trenó mágico, distribuição de brinquedos, apresentações de teatro e muito mais.