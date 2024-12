Natal: Equatorial Pará orienta sobre escolha de presentes eletrônicos mais eficientes

Distribuidora dá dicas para a população sobre como economizar na conta de energia.

Com a chegada do Natal, em meio a várias opções de presentes, muitas pessoas optam pelos aparelhos eletrônicos e elétricos, de TV’s a dispositivos portáteis como o smartphone, por exemplo. Esses equipamentos, que são utilizados no dia a dia, podem impactar diretamente no valor final da conta de energia. Por isso, a Equatorial Pará traz dicas essenciais para escolher os presentes eletroeletrônicos econômicos e seguros.

O uso inadequado ou a instalação errada desses aparelhos pode gerar desperdício de energia elétrica e até trazer riscos de acidentes. Por isso, é importante escolher os equipamentos com cuidado e utilizá-los corretamente. Na hora de adquirir um novo eletrodoméstico, vale a pena verificar o selo Procel, especialmente os que possuem classificação A, que são mais eficientes e ajudam a economizar energia.

Quem pretende comprar smartphones ou tablets, deve sempre lembrar de tirar o carregador da tomada quando não estiver sendo utilizado, assim como a TV, que mesmo desligada pelo controle, consome energia. Esse consumo, isoladamente, não significa um grande aumento na conta de luz, mas, acumulado com outros eletrônicos, a somatória pode resultar em um gasto de 10% ou mais do custo da fatura de luz.

Ao comprar esses produtos, é necessário também verificar as especificações técnicas e se o aparelho possui proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Além disso, é recomendado adquirir aparelhos eletrônicos com tecnologia LED, pois proporcionam maior eficiência energética, ajudando a economizar energia e reduzir o impacto ambiental.

Priscilla Hinvaitt, analista de Eficiência Energética da Equatorial Pará, destaca a importância de optar por presentes que combinem com utilidade e economia de energia, como equipamentos eficientes com selo Procel ou etiqueta A do Inmetro.

“O Natal é uma época muito especial, mas é importante que os presentes também sejam escolhas conscientes, especialmente os eletrônicos, que podem impactar diretamente no consumo de energia da casa. Aparelhos com eficiência energética são aparelhos que ajudam na economia de energia e também na economia do valor da conta”, finaliza Pricila.