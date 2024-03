Nova programação do Cine Líbero Luxardo continua com filmes focados no Oscar 2024

A nova programação do Cine Líbero Luxardo, a partir desta quinta-feira (7), continua com os longas-metragens focados no Oscar 2024. Os filmes “O Menino e a Garça”, “Dias Perfeitos” e “Vidas Passadas” seguem em cartaz. A novidade é a “Sessão Latina”, que exibirá o filme “O Segredo dos Seus Olhos”, com entrada gratuita. Administrada pela Fundação Cultural do Pará (FCP), a sala de cinema fica no espaço do Centur, em Belém.

Novo longa de Hayao Miyazaki, considerado um dos principais nomes do cinema japonês, “O Menino e a Garça” está indicado ao Oscar 2024 na categoria Melhor Animação. O filme de fantasia é baseado em experiência do próprio Miyazaki em sua infância e entre as mensagens está a possibilidade da paz entre as nações num mundo marcado pelo conflito, ressaltando a importância das crianças e das novas gerações em superar os erros e as guerras do passado, forjando um futuro melhor, de mais compreensão e reciprocidade.

“Dias Perfeitos”, indicado ao Oscar em Melhor Filme Internacional, traz Hirayama, um homem de meia-idade contemplativo que vive uma vida modesta e serena, passando os dias equilibrando seu trabalho de zelador obediente dos numerosos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão pela música, literatura e fotografia. Dentro da sua rotina diária metódica, uma série de encontros inesperados começam gradualmente a revelar um passado oculto em sua vida feliz e harmoniosa.

Com duas indicações ao Oscar nas categorias de melhor filme e melhor roteiro original, “Vidas Passadas” escrito e dirigido por Celine Song, é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

O projeto Sessão Latina tem como objetivo dar destaque às produções latinas que fizeram sucesso. O filme “O Segredo dos Seus Olhos”, ganhador do Oscar de 2010, é hispano-argentino, dirigido por Juan José Campanella e baseado no romance La Pregunta de sus Ojos, escrito por Sacheri. O longa conta a história de Benjamín Esposito, que se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é um caso real de violência que aconteceu com uma jovem. Em sua jornada, o aposentado conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

Os ingressos de todas as sessões regulares do Cine Líbero Luxardo estão no valor de R$ 12,00, e R$ 6,00 a meia-entrada. A bilheteria abre uma hora antes do início dos filmes e aceita pagamento em pix, débito e dinheiro. É preciso atentar para a classificação de faixa etária.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 7 a 13 de março:

07/03

15h: O Menino e a Garça / 2h4min / 12 anos (Dublado)

17h20: Vidas Passadas / 1h46 / 12 anos

19h20: Dias Perfeitos / 1h44 min / 12 anos

08/03

15h: O Menino e a Garça

17h20: Dias Perfeitos

19h40: Vidas Passadas

09/03

15h: O Menino e a Garça (Dublado)

17h20: O Menino e a Garça

19h40: Vidas Passadas

10/03

15h: O Menino e a Garça (Dublado)

17h20: O Menino e a Garça (Dublado)

19h40: Dias Perfeitos

11/03

15h: O Menino e a Garça

17h20: Dias Perfeitos

19h30: Sessão Latina: O Segredo dos Seus Olhos

12/03

15h: O Menino e a Garça

17h20: Vidas Passadas

19h20: Dias Perfeitos

13/03

15h: Dias Perfeitos

17h20: Vidas Passadas

19h20: O Menino e a Garça

Com informações de Jhullyele Santos – Ascom/FCP

Fonte: Agência PArá/Foto: Divulgação