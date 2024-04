Novo sistema de coleta de lixo é bem recebido pela população de Belém

“Eu acho fantástico que agora venham mesmo retirar o lixo, tomara que seja mesmo frequente e que dê tudo certo pra gente ver a cidade limpa”, disse a dona de casa Sandra Pantoja, 50, na manhã desta segunda-feira,15, enquanto o novo caminhão de limpeza recolhia o lixo na rua Engenheiro Fernando Guilhon, na Cremação, a exemplo de outros 250 caminhões que percorriam as rotas nos bairros, com ênfase e um número maior de trabalhadores e caminhões nos locais mais críticos de acúmulo irregular de lixo, no primeiro dia de operação do novo sistema de limpeza urbana de Belém.

A expectativa é que até o fim desta semana a coleta de lixo em Belém seja regularizada. São 2.500 trabalhadores nas ruas recolhendo o lixo e realizando serviços de limpeza e manutenção de espaços públicos. Presenciar a nova coleta também agradou a aposentada Maria Estela Chaves, 75. Mas para ela, é preciso também incentivar a educação da população.

“É muito importante que a coleta seja regularizada, mas aqui não ficamos sem coleta. O carro passa religiosamente segunda, quarta e sexta. Mas nas terças e quintas quando o carro não passa, o pessoal sabe que não passa o caminhão e mesmo assim deixa o lixo na rua, aí vem a chuva, espalha o lixo e enche toda a rua. Também é preciso fazer uma conscientização para essas pessoas colocarem o lixo só nos dias que o carro passa”, sugere a aposentada.

Coleta seletiva

Além dos serviços regulares de coleta de lixo, a nova empresa responsável pelo serviço em Belém vai instalar ecopontos para a coleta seletiva no distrito de Icoaraci e nos bairros da Pedreira, Telégrafo, Souza, Marambaia, São Brás, Nazaré, Batista Campos e Umarizal. Para a coleta de materiais recicláveis, serão empregados caminhões com carroceria tipo gaiola, além de contêineres.

Os materiais recicláveis serão encaminhados para as cooperativas de catadores cadastradas pela Prefeitura de Belém e que devem integrar o sistema de gestão de resíduos da cidade.



Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira