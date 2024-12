Oferta de estadias cresce em 54% e impulsiona PIB de Belém em R$ 91 milhões

Um levantamento interno do Airbnb aponta que a plataforma impactou positivamente a economia de Belém, contribuindo para o acréscimo de R$ 91 milhões no PIB da cidade, além de apoiar 1.600 empregos. Esses dados são especialmente relevantes no momento em que a capital paraense se prepara para sediar a COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro de 2025.



O governo do Pará e a plataforma Airbnb anunciaram uma parceria, em novembro de 2023, para fortalecer o turismo e o desenvolvimento econômico em preparação para a COP 30, em Belém. Um ano depois, a ação se consolidou como estratégia que incentivou a população a aderir ao Airbnb para contribuir com o aumento da oferta de acomodações, o que vai ao encontro do evento internacional no próximo ano.

Rota Isso é Pará

Além disso, a iniciativa tem promovido a cultura regional e o turismo sustentável, com a inclusão da rota “Isso é Pará” no projeto Rotas Airbnb, com sugestão de roteiros em Belém, Bragança e Salinas, Santarém e região e na Ilha do Marajó.

O aumento do número de leitos disponíveis, para Belém, na plataforma, teve um salto de saltou 54%, com 5.210 no primeiro ano de parceria. O governador Helder Barbalho ressalta que a ação cria oportunidades econômicas. “O crescimento do Airbnb no Pará mostra que cada vez mais os turistas estão descobrindo o nosso Pará. Isto permite que possamos desenvolver esta nova vocação econômica, criando oportunidades de emprego e renda para a população”, disse ele.

“Acreditamos que o ano de 2025 será ainda melhor, pois a COP-30 representa uma grande oportunidade de crescimento para todas as atividades relacionadas ao setor de serviço. O Airbnb é um parceiro importante na nossa estratégia de ampliação de leitos para assegurar acomodação para todos os participantes da ‘COP da Floresta’, e temos certeza que a ampliação da oferta de hospitalidade através desta modalidade de estadia fortalece o papel de Belém como, capital da Amazônia, e destino turístico internacional para aqueles que desejam conhecer a floresta e tudo aquilo que o Pará tem a oferecer”, disse o governador Helder Barbalho.

A atividade do Airbnb contribui para preparar Belém para receber os mais de 50 mil visitantes esperados durante a COP 30, e também representa uma oportunidade significativa para a economia local.



“Estamos entusiasmados em ver como o Airbnb pode ser um aliado no fortalecimento da economia do Pará e de Belém, especialmente em um momento tão importante como a COP-30. O Airbnb segue empenhado em incentivar experiências que conectam visitantes e a rica cultura local”, afirma Fiamma Zarife, diretora geral do Airbnb na América do Sul.



Em 2023, em média, para cada R$ 100 gastos em reservas pelo Airbnb no Brasil, os hóspedes desembolsaram R$ 522 em outros estabelecimentos durante suas viagens. No mesmo ano, o gasto médio por hóspede, excluindo despesas com aluguel, foi de R$ 2.100, com 45% desse valor permanecendo nas comunidades onde estavam hospedados.



O Airbnb segue comprometido em fortalecer o setor do turismo em Belém. Ao longo dos últimos doze meses de parceria, a plataforma anunciou diversas iniciativas no estado do Pará, como uma rota especial com atrativos em Belém, Bragança, Salinópolis, Santarém e na Ilha do Marajó, e uma parceria com o Sebrae Pará para capacitar novos e atuais anfitriões no Airbnb para receber visitantes através de cursos da Oficina Airbnb, até então inéditos no Brasil.

Fonte: Agência Pará/Foto: Augusto Miranda/Ag Pará