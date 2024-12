Ação integrada da Base Candiru apreende mais de 23kg de drogas e prende homem

Equipes policiais que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru, situada no município de Óbidos, juntamente com os agentes da Polícia Militar do Comando de Policiamento Regional I (CPR I), no Baixo Amazonas, apreenderam 15 tabletes, contendo 23,417kg de entorpecentes do tipo maconha, na note do domingo (15). A droga estava sendo transportado em uma embarcação de origem de Manaus com destino a Belém. Durante a ação um homem, foragido da Justiça, foi preso.

A Base Candiru é vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), e já apreendeu, somente, neste mês de dezembro, mais de 100 kg de entorpecentes. De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as ações realizadas confirmam a estratégia assertiva de manter a presença da Segurança Pública nesta região.

“A presença de uma Base Integrada na região fluvial de Óbidos faz parte de uma estratégia de segurança pensada e voltada para a segurança dos rios do estado, especialmente, nessa região que faz fronteira com o estado do Amazonas, e de onde sabemos, ser estratégica para o tráfico de drogas na região”, afirmou o secretário.

Ualame Machado complemento: “somente neste mês de dezembro já conseguimos apreender mais de 100 kg de drogas, e dessa vez, nossos agentes identificaram os tabletes no convés do Navio, com destino à Belém resultando na prisão de um homem, que tratava-se de um foragido da justiça. Essa entre as outras ações da Base, nos mostra que o trabalho de fiscalização contínuo nos rios vem rendendo frutos muito positivos, mantendo a presença policial nas áreas fluviais do Baixo Amazonas, a fim de inibir o crime e combater o tráfico nessa rota”.

Apreensão e prisão

Na noite do último domingo, 15, após uma abordagem ao navio “Anna Karolina VII”, de origem de Manaus, com destino à Belém, as equipes integradas da Base Candiru, identificaram, no último convés do navio, escondido embaixo de botes salva-vidas, 15 tabletes de entorpecente do tipo maconha, com aproximadamente 23,417 kg.

As equipes realizaram buscas dentro do navio, e por meio do sistema de monitoramento da embarcação visualizaram nas imagens, um homem retirando a droga de dentro de um mochila e colocando debaixo dos botes. Os policiais identificaram o homem que portava documentação falsa. Durante a diligência foi apurado ainda que tratava-se de um foragido da justiça, do qual havia um mandado de prisão recaptura em seu nome. O homem confessou o crime e foi levado, juntamente com o material apreendido, para a Unidade de Polícia Civil de Óbidos para a realização dos procedimentos cabíveis.

Produtividade

Até o início do último final de semana, as equipes da Base Candiru já haviam realizado a apreensão de aproximadamente 10,543 kg de entorpecentes do tipo maconha em embarcações que trafegavam nas áreas fluviais de Óbidos.

Na sexta-feira (13), os agentes de segurança apreenderam 8,335kg de drogas, no dia anterior um homem foi preso, após as equipes identificarem que ele portava 2,208kg de maconha. Todas as apreensões de drogas acumuladas, até o momento, já somam 101,354 kg de drogas apreendidas no mês de dezembro pelas equipes que atuam na Base Candiru.

“Estamos garantindo uma produtividade muito boa durante nossas fiscalizações rotineiras no estreito de Óbidos. Nossas equipes realizam rondas e inspeções diárias nas embarcações que trafegam na região, com objetivo central de identificar o transporte dessas cargas ilícitas, assim como, de identificar criminosos, foragidos da justiça, tudo com intuito de enfrentar a criminalidade e inibir o crime, garantindo mais segurança a todos que moram na região do Baixo Amazonas”, afirmou o diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, coronel PM José Vilhena.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação