Marinha do Brasil realizará Operação “Navegue Seguro” 2025 no Pará

A Marinha do Brasil realizará, de 16 a 27 de dezembro de 2024 e de 13 a 25 de janeiro de 2025, a Operação “Navegue Seguro” 2025 em diversas localidades do Estado do Pará, reforçando as ações de fiscalização às embarcações de esporte e recreio, tais como lanchas, iates e motos aquáticas, a fim de assegurar o cumprimento das normas de segurança da navegação e de prevenção contra a poluição ambiental.

Equipes de Inspeção Naval da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) atuarão nos municípios de Marabá, São João do Araguaia, Redenção, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Salinópolis e Belém (no Distrito de Icoaraci, Ilha de Mosqueiro, Terminal Hidroviário, Av. Bernardo Sayão e Porto Foca).

Durante as abordagens, os inspetores verificarão as habilitações dos condutores, a presença e o estado de conservação do material de salvatagem das embarcações (coletes salva-vidas, boias, extintores de incêndio, entre outros), limites de lotação de passageiros, documentos e condições de navegabilidade das embarcações.

A Marinha coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.

Imagem: Divulgação