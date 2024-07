Ophir Loyola alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço

Neste sábado (27), é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. A doença é mais comum na população acima de 50 anos e atinge cerca de 40 mil brasileiros por ano, conforme aponta a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Mais de 70% dos casos são diagnosticados em estágios avançados, portanto as instituições de referência em oncologia, como o Hospital Ophir Loyola (HOL), aderem à mobilização nacional para alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce.

Este ano a campanha “Julho Verde”, desenvolvida pela Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCP), completa 10 anos. O intuito é alertar para o diagnóstico tardio que dificulta o tratamento, traz consequências para autoestima e autoimagem dos pacientes e aumenta, consideravelmente, a mortalidade. As neoplasias malignas da região de cabeça e pescoço acometem a pele, a glândula tireoide, a boca, a faringe (também chamada de garganta) e a laringe, que é o órgão formador da voz.

O coordenador da Cirurgia de Cabeça e Pescoço do HOL, Alberto Kato, alerta para os principais sintomas que devem ser avaliados. “Normalmente, aparecem nódulos no pescoço, manchas avermelhadas ou feridas que não cicatrizam em duas semanas na boca até mesmo na pele. Outros sintomas são o sangramento nasal, a dificuldade ou a dor para engolir alimentos e as alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias, que devem ser investigados principalmente em adultos acima de 30 anos, com passado de tabagismo e de bebidas alcoólicas”, orientou.

Kato destaca a importância do diagnóstico precoce para aumentar a chance de cura em torno de 90%. “A probabilidade de cura para o câncer de tireoide é de mais de 95%, enquanto que o câncer de boca gira em torno de 80% por ser um pouco mais agressivo. A taxa é em torno de 80% para o câncer de laringe , mas para câncer de pele gira em torno de 90%. A exceção se faz quando se fala em melanoma, uma neoplasia maligna de pele que tem uma ocorrência menor, porém, costuma ser mais agressiva e espalhar para outros órgãos. É preciso muito cuidado quando se tem manchas escuras na pele e até mesmo na boca”, enfatizou.

Em fase inicial, a maioria dos tumores de cabeça e pescoço é tratada com cirurgias. Portanto, caso sejam identificadas manchas ou feridas persistentes na pele ou na boca, um médico deverá ser consultado para realização de uma biópsia. As mulheres devem ficar atentas à glândula tireoide por não ser visível e palpável, portanto, devem fazer um check-up anual com exame de ultrassonografia para identificar tumores precoces de até 1 cm, quando ainda não são palpáveis.

O especialista dá dicas para prevenir alguns tipos de neoplasias destacadas pela campanha. “Para prevenir o câncer de pele, por exemplo, deve-se evitar a exposição solar excessiva, sem proteção, principalmente entre 10h e 16h. Aqueles que trabalham expostos ao sol, devem usar roupas adequadas, com mangas longas e fazer uso de chapéu. O câncer de boca previne-se ao evitar consumo de álcool e tabaco, bem como mantendo uma boa higiene bucal, o mesmo vale para tumores de laringe e faringe”, afirmou.

Não é possível evitar o câncer de tireoide, esse tumor é inteiramente causado por predisposição genética. Existem também os tumores relacionados à exposição ao papilomavírus (HPV), que também podem provocar câncer de boca, de laringe e faringe. Para preveni-los, deve-se evitar ter múltiplos parceiros. A vacinação contra o HPV deve ser aplicada em meninos e meninas, de 9 a 14 anos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/HOL