Papa Leão XIV faz oração no Vaticano para milhares de fiéis

O Papa Leão XIV voltou a aparecer na varanda da Basílica de São Pedro neste domingo, 11, para fazer a oração do Regina Caeli. Estimativas apontam que cerca de 150 mil pessoas estiveram presentes. Ele fez um apelo por paz na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

A benção ocorreu 12h, no horário local (7h de Brasília).

O novo pontífice foi escolhido no segundo dia de conclave, na quinta-feira (8). No primeiro discurso aos fiéis, ele prestou uma homenagem a Francisco, que faleceu em abril, e pediu pela paz.

No sábado (10), Leão XIV se reuniu com cardeais e fez uma visita surpresa à Basílica de Santa Maria Maggiore, onde está o túmulo de Francisco. Lá, fez uma breve oração.

O que é a oração do Regina Caeli?

A Arquidiocese de São Paulo explicou à CNN que a oração do Regina Caeli (Rainha do Céu) — ou Regina Coeli — tem origem aproximadamente no século X ou XI.

Ela associa o mistério da encarnação de Deus com o evento pascal. Esta oração é rezada durante o tempo pascal, e, em outros tempos litúrgicos, os cristãos rezam o Ângelus.

Ainda de acordo com a arquidiocese, o papa deve fazer uma breve meditação introdutória, geralmente sobre o Evangelho proclamado nas missas daquele domingo. Após a oração, que pode ser recitada ou cantada, em latim, ele dirige saudações aos peregrinos.

Outro ponto destacado à CNN pela arquidiocese de São Paulo é que esta oração costuma ser feita de uma das janelas do Palácio Apostólico.

Porém, após a morte do papa Francisco, o apartamento pontifício foi lacrado e Leão XIV ainda não realizou o rito protocolar de reabertura.

Fonte e imagem: CNN Brasil