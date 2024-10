Papão tem vitória heroica e competente sobre a Chapecoense no caldeirão da Curuzu

Com gols de Luan Freitas e Paulinho Bóia, o Paysandu venceu a Chapecoense na noite desta quarta-feira, 09, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, que estava lotado pela Fiel Bicolor. A poderosa vitória deixa o Bicola em melhor posição na luta contra o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, agora, com 36 pontos, na 13ª colocação, mas tendo que secar a Ponte Preta, para continuar nessa posição, já que abriu a rodada. A Ponte Preta joga nos próximos dias.

Tratou-se de uma vitória heroica na Curuzu, haja vista que o atacante Nicolas foi expulso de campo com um cartão vermelho e, assim, o Paysandu teve de se segurar nos 30 para manter o pique com a ajuda abençoada de Nossa Senhora de Nazaré.

Diante do resultado desta noite, o Papão respira mais aliviado. A pressão era imensa em cima da equipe ao comando de Marcinho Fernandes. A chapecoense ficou com 34 pontos, na 16ª colocação e continuará lutando contra o rebaixamento para a Terceirona.

Luan Freitas, um dos autores dos gols que aliviaram o Papão, disse que tem a certeza que o clube irá dar a volta por cima e que a vitória da noite de hoje, brilhante, dá essa certeza a todo o grupo, apesar da perda do capitão, Nicolas, no final do primeiro tempo.

Mesmo assim, o Paysandu teve um 12º jogador em campo, a Fiel, que embalou o grupo, saiu o segundo gol dos pés de Paulinho Bóia.

Assim, o Bicola se comportou do jeito que o torcedor gosta, segurou bacana a situação, haja vista que com a expulsão de Nicolas, aumentou a pressão da Chape, que estava com todo o grupo em campo. Mais três vitórias, o Paysandu se afasta definitivamente da zona maldita.

Ainda faltam sete rodadas até o final da competição. Comemorar a vitória é saudável, mas deve ser feito de forma responsável, para que o grupo continue firme na caminhada em busca de continuar na Segundona. O próximo adversário do Papão é o Operário, que está com 42 pontos, na oitava posição. O jogo acontece no dia 20, com a cobertura da Super Rádio Marajoara, TV Marajoara e portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu