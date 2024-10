Da música paraense ao pagode: Círio na Estação agita a Estação das Docas a partir desta quinta (10)

A Estação das Docas já celebra o Círio 2024 com decoração especial, música ao vivo e atividades para todas as idades. A magia do Círio já tomou conta da Estação das Docas, que preparou uma programação especial para os devotos.

Nesta quinta (10), a partir das 18h, a Estação das Docas recebe os grupos Parafolclóricos Ayrakyrã e Frutos do Pará, além da Banda Batidão do Melody, no projeto Pôr do Som.

Já na sexta (11), a Estação das Docas oferece diversão para todas as idades: show infantil com Liah Soares no Armazém 3 e muito carimbó no palco principal.

No sábado (12), a Banda Sinfônica do Vale Música Belém apresenta cânticos marianos na Orla da Estação, durante o Círio Fluvial. Neste dia, o complexo terá horário de funcionamento excepcional, de 6h às 15h.

No domingo (13), a partir das 17h, após o Círio, a Estação das Docas continua a festa com Boi-Bumbá, oficinas infantis e pagode.

Exposição da Corda Oficial: A Corda Oficial do Círio estará em exposição no Armazém 1 até as 15h do dia 12 de outubro.

Visitação à Corda: Visite a Corda Oficial do Círio no Armazém 1 até as 15h de sábado.

Foto: Beatriz Santos