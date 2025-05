Pará Clube agita associados  nesta quinta-feira com uma  programação atraente

Uma programação atraente e inusitada acontece nesta quinta-feira. 1º, promovida pela nova diretoria do Pará Clube, presidida pelo advogado Villar Júnior com apoio dos diretores empossados recentemente, para um mandato de três anos, que se estenderá até 2028. Na parte cultural, haverá show com o pagodeiro França. Ele será a principal atração da programação festiva em homenagem ao “Dia do Trabalhador”.

A programação esportiva começará a partir das 9 horas, com jogo da categoria Kids (idade mínima 6 anos); 9h40, categoria Sessentão: Pará Clube X Flamengo (Jurunas); 10h,30, Cinquentão: Pará Clube X Villa Real; finalmente, encerrando os confrontos de jogos, atuarão, às 11h20, na categoria de Novos, Pará Clube X Bota Show.

TÊNIS DE QUADRA

Pela parte vesperal acontecerá a decisão do Torneio Masters de Duplas, na modalidade de Tênis de Quadra, cuja expectativa é muito grande, envolvendo os atletas finalistas e também os próprios familiares, sem falar nos torcedores associados paraclubinos preferidos das duplas finalistas. A disputa será entre os tenistas Jânio/Cláudio Figueiredo e Zecão/Castor (ex-atleta profissional do Clube do Remo).

A decisão está mexendo com os nervos dos torcedores e familiares dos atletas finalistas que concordaram trazer de outro Estado o árbitro Aloísio Carvalho, para comandar arbitragem da partida.

O jogo segundo começará às 16h30. Logo depois do encerramento da partida, acontecem as premiações aos campeões ao comando do Villar Júnior, com assessoramento dos diretores Aluísio Alves, Allan Nascimento, Mirael Moraes, Bolinha (Vice-Presidente), Marcelo, Odivaldo e Philippe.

Texto e imagem: Nonato Batista/Ronabar