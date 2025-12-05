sábado, dezembro 6, 2025
Vídeo: Leoa envolvida em morte de jovem retorna ao recinto no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa

O animal atacou e matou a vítima no último final de semana (30); o zoológico segue em luto e sob investigação.

A leoa envolvida na tragédia que resultou na morte de um homem no último domingo (30) no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa (PB), está voltando gradativamente ao seu recinto. O parque confirmou a notícia na quinta-feira (4), após o animal ter demonstrado sinais de estresse e choque desde o incidente.

O homem invadiu o espaço da leoa, em um ataque que durou aproximadamente dois minutos e chocou funcionários e visitantes do zoológico.

A Recuperação de Leona

Em uma atualização nas redes sociais, a equipe do zoológico informou que a leoa, chamada Leona, está sendo monitorada de perto.

“Leona está, aos poucos, voltando ao seu recinto,” escreveu o zoológico.

Segundo Marília, do setor de comportamento identitário do parque, o animal tem apresentado “comportamentos naturais, que ela sempre teve, e ela tem vivido interação humana”. Todo o processo de reintrodução ao recinto está sendo acompanhado de perto por ela e pela equipe do Bica, visando garantir o bem-estar e a recuperação psicológica de Leona após o ocorrido.

