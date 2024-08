Paraenses brilham no Korea Open de Ginástica Aeróbica

Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), ginastas paraenses representaram a Seleção Brasileira e subiram no pódio conquistando a medalha de bronze por equipe, na Korea Open de Ginástica Aeróbica, os atletas medalhistas pela equipe foram: Mário Nunes, Adria Santos, Bruno Ferreira, Lucas Santiago (MG) e Tamires Silva (MG). O evento reuniu vinte países e mais de 730 atletas na competição realizada Federação Koreana de Ginástica juntamente com o Comitê Olímpico Koreano – Korea do Sul, que ocorreu no formato virtual, entre os dias 26 a 27 de julho passado.

Os paraenses fizeram as suas apresentações em equipe na sede da Confederação Brasileira, em Aracaju-SE. Para a secretária titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Ana Paula Alves, o Pará está mostrando a cada dia a força da ginástica paraense a nível nacional e internacional, não só representando o Pará, mas a Seleção Brasileira. “É com muito orgulho que vejo a nossa ginástica paraense representando muito bem o Pará e a nossa Seleção Brasileira, mas principais competições pelo mundo. Um exemplo é a nossa Andreza Lima, que saiu daqui de um dos nossos projetos, para nos representar nas Olimpíadas. Então, só orgulho dos nossos atletas e isso mostra o trabalho do Governo do Pará, por meio da Seel, na valorização dos no jovens esportista”, disse a secretária.

Além da medalha de bronze, o paraense Mário Nunes ficou em oitavo lugar na prova individual masculino de 30 competidores. E na prova em trio formado pelos paraenses Bruno Ferreira, Adria Santos e Mário Nunes, ficaram na oitava colocação na competição que reuniu vinte e dois trios em busca do pódio.

Para o técnico da equipe Maurício Santos, ressaltou o resultado alcançado na competição internacional. “O resultado alcançado tem o trabalho de uma equipe técnica grande com intuito de elevar cada vez mais, eu, Alexia Souza na parte técnica, William Ferreira, na fisioterapia, Camila Amantea e Izabela Santos na nutrição esportiva. Um alinhamento para entregar sempre o melhor trabalho. Agora seguimos para mais trabalhos Internacionais representando o Brasil”, disse o técnico.

O jovem treinador ainda destaca o apoio da Seel, nessa crescente da ginástica paraense no estado. “Estou muito feliz por elevar o Estado do Pará em mais um evento oficial. Toda essa preparação faz parte do cronograma para estar na convocação oficial do Pan-Americano em novembro. Esse crescimento se dar ao grande apoio do Governo do Pará, através da Seel que nos possibilitou ser referência Nacional e Internacional na modalidade”, concluiu.

A comissão técnica e os atletas aguardam a convocação para o Pan-Americano de Ginástica que vai ocorrer em novembro, na cidade do Panamá.

Imagens e texto: Jessé Lima/Seel