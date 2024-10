Parceria entre os governos federal e do Pará garante compra de ônibus do BRT Metropolitano

Em solenidade de assinatura de contratos realizada no Palácio dos Despachos, em Belém, na tarde de segunda-feira (30), o Governo do Pará garantiu R$ 367 milhões para aquisição dos mais de 260 ônibus do sistema BRT Metropolitano. O governador Helder Barbalho e o ministro das Cidades, Jader Filho, participaram da solenidade ao lado de outras autoridades.

O investimento do governo federal é realizado por meio do Programa Pró-Transporte FGTS, com financiamento via Caixa Econômica. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana na RMB.

Helder Barbalho enfatizou que a soma de esforços entre os governos estadual e federal tem como principal finalidade a melhoria da qualidade de vida da população. “Estamos falando aqui de um financiamento que permite ao Estado fazer a aquisição de 265 ônibus, entre veículos elétricos e veículos modernos, com redução de emissões, portanto sustentáveis, e isto estará sendo utilizado dentro da estratégia do BRT, que tem obras avançadas, caminhando para a conclusão. A partir do início da operação do sistema, esses ônibus já estarão disponíveis para atendimento, lembrando que são ônibus com ar condicionado e Wi-Fi, promovendo mais qualidade no ir e vir da vida das pessoas, atendendo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará, que fazem parte da Região Metropolitana”, detalhou o governador.

O diretor-geral da Agência de Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), Eduardo Ribeiro, informou que “o Estado está adquirindo, para operarem no sistema BRT Metropolitano, 265 veículos, dos quais 40 elétricos e 225 a diesel Euro 6, que emite menos poluição que o ônibus a diesel que hoje circula aqui. Dezessete vezes menos. Em relação aos elétricos, eles são ônibus de baixo carbono, sem emissão de combustão a diesel. Em relação aos ônibus elétricos é importante frisar também que, junto com os ônibus, foram adquiridos 16 carregadores para fazer a energização dos veículos. Desses 16, oito serão instalados no Terminal de Marituba e oito no Terminal de Ananindeua. Os 16 carregadores são fundamentais para que os ônibus, ao chegarem aqui, possam ter seus pontos de recarga e rodarem no circuito do BRT”.

BRT Metropolitano – O sistema de transporte BRT Metropolitano visa resolver um problema histórico de mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém. Além dos Terminais de Integração nos municípios de Ananindeua e Marituba, serão instaladas 13 estações de passageiros; 13 novas passarelas; quatro túneis de acesso do BRT Metropolitano e o Centro de Controle Operacional (CCO) na Avenida Augusto Montenegro.

O projeto também inclui, em mais de 10 km da BR-316, nova rede de drenagem, pavimentação, ciclovias, calçadas arborizadas, passarelas, paisagismo e nova rede de iluminação.

