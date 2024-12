PC deflagra operação ‘Rede Segura’ e prende homem em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantil em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), deflagrou nesta quinta-feira (5) a operação ‘Rede Segura’, resultando na prisão em flagrante de um homem por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil. A prisão ocorreu no bairro do Guamá, em Belém.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a equipe policial identificou um homem que armazenava vídeos de conteúdo de abuso sexual infantil em seus dispositivos eletrônicos. Foram realizadas diligências e apreendidos dois aparelhos celulares, um pen drive e um HD relacionados ao investigado. Todo o material foi entregue à perícia para análise completa e esclarecimento do caso.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A ação contou com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), tendo como objetivo inicial o cumprimento do mandado de busca e apreensão, com a finalidade de reforçar o combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

“Essa é mais uma ação da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que reforça o trabalho da PCPA na proteção de crianças e adolescentes no meio virtual. O armazenamento desses conteúdos ilícitos impulsiona o abuso sexual de crianças e adolescentes, então nossas ações têm sido frequentes no combate das práticas criminosas relacionadas à pornografia infantojuvenil”, destacou a diretora da DCCV, delegada Lua Figueiredo.

Texto: Raphaela Rocha, sob supervisão de Bruna Ribeiro

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação