Pesquisa: A cada 10 novas lojas, seis fecham as portas no Brasil

Os pedidos de recuperação judicial aumentaram. Foram registrados 162 em outubro de 2023 e 223 no mesmo mês de 2024. Os dados indicam uma alta de 37,7% no período de 1 ano.

O número de outubro de 2024 representa o terceiro maior do ano, ficando atrás somente dos computados nos meses de julho e agosto, de acordo com a Serasa Experian.

Um levantamento feito pela empresa de inteligência geográfica Cortex apontou que o comércio varejista no Brasil tem sido marcado por um movimento intenso de abertura e fechamento de pontos de venda (PDVs).

Entre janeiro de 2014 e agosto de 2024, houve inauguração de 11,6 milhões de lojas, o equivalente a 91 mil novos estabelecimentos abertos ao mês. Porém, no mesmo período, foram fechadas 7 milhões de lojas, indicando que 55 mil pontos de venda cerraram as portas a cada 30 dias nos últimos 10 anos, em média. A cada 10 lojas abertas, seis (60,8%) fecham as portas no Brasil.

A pesquisa conta com dados da Cortex, além da Receita Federal e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram analisados Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAEs) de 22 ramos do varejo.

O estudo apontou ainda que, ao longo dos últimos 10 anos, os MEIs (microempreendedores individuais) aparecem como maioria de empresas abertas, representando 69% das inaugurações. Já entre as empresas que fecharam, ganham destaque as microempresas, que respondem por 88% do fim das atividades no período.

A gerente de produtos de dados da Cortex, Isabela Albuquerque, disse que o principal motivo para o fechamento é a falta de planejamento para os negócios e a falta de acesso ao crédito. Fora isso, parte das empresas não conseguiram entrar na chamada revolução digital e não tiveram ações como delivery e vendas pelas redes sociais para serem mais competitivas. As informações são do Poder360 e da Folha de S.Paulo.

Fonte: Pleno News/Foto: Karolina Grabowska para Pexels