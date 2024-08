Caratecas da ATAM conquistam medalhas de ouro na Copa Brasil Amazônia

O desempenho positivo dos atletas da Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM], de Murunin, Benevides, Região Metropolitana de Belém, na recente na Copa Brasil Amazônia de Karate 2024, rendeu a conquista de oito medalhas, entre elas, duas de ouro. A Copa Brasil Amazônia de Karate foi promovida pela Associação de Karate Markus Dias, de Abaetetuba, no ginásio da Universidade do Estado do Pará – UEPA.

Ezequias Neto foi campeão de kata, já Kalebe Costa conquistou medalha de bronze no kumite. Túlia Monteiro foi campeã no kumite e bronze no kata.

Yasmim Nascimento ganhou duas medalhas de prata, uma no kumite e outra no kata. Jenyfer Souza foi bronze no kata e também no kumite.

Contudo, Arthur Araújo se destacou entre caratecas com três medalhas. Foi campeão de kata e kumite na categoria Sub-21 e terceiro lugar [bronze] no kumite sênior.

O técnico Daniel Lobato, enalteceu o feito dos atletas da associação. “Iniciamos o segundo semestre com pé direito. Agora é continuar os trabalhos para nossa participação na terceira etapa do Campeonato Paraense no dia 21 de setembro”, avaliou. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação