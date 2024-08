PF apreende mais de meio milhão em avião de advogado de Adélio

A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 500 mil em um avião, em Belo Horizonte (MG). A aeronave pertence ao advogado criminalista Fernando Costa Oliveira Magalhães, que já defendeu Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o “Bola”, condenado pela morte de Eliza Samudio.

No entanto, Magalhães disse à Record Minas que não tem relação com o montante. Segundo o advogado, o dinheiro pertence a um homem para quem o piloto deu carona.

Ele relatou ainda que o responsável pelos valores afirmou que as cédulas seriam provenientes da negociação de uma casa.

– A aeronave está legalizada e regular, tendo sido liberada juntamente com o piloto no mesmo ato – disse o dono do avião.

Ao todo, foram apreendidos R$ 583 mil. Por meio de um comunicado divulgado, nesta sexta-feira (16), a PF apontou que o valor estava com dois passageiros de uma das aeronaves inspecionadas durante operação no Aeródromo Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Aeroporto da Pampulha, na capital mineira.

A aeronave é um bimotor EMB-810C, da Embraer. Ela foi fabricada em 1980 havia chegado de São Paulo. A dupla foi levada para prestar esclarecimentos e o dinheiro apreendido, por estar “sem comprovação da origem”. As informações são do R7.

Fonte: Pleno News/Foto: Folhapress/Guilherme Le