PF prende em flagrante homem com imagens de abuso sexual infantojuvenil

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira feira, 03, a operação Ronda Virtual VI, na cidade de São Francisco do Pará, nordeste do Estado. O objetivo é combater crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens relacionados ao abuso sexual infantojuvenil pela internet.



No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram no computador e HDs do investigado os arquivos ilícitos que eram armazenados e compartilhados. O investigado utilizava aplicativos para fazer o download dos arquivos. Foram apreendidos um tablet, um aparelho celular e HDs, que irão passar por perícia técnica para extração do conteúdo.



O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos no decurso das investigações.

A operação foi denominada “Ronda Virtual VI” em alusão ao trabalho contínuo realizado pela Polícia Federal em busca de usuários que compartilhavam esses arquivos pela Internet.

Imagens: Ascom/SRPF